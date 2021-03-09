Авианаправление Москва — Самара вошло в топ-20 самых популярных зимой

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Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру подводит итоги зимы и рассказывает о самых популярных авианаправлениях по России. Средний чек за перелёт по стране составил 6 252 рубля за билет в одну сторону, на 9% меньше, чем годом ранее. Спрос на перелеты при этом продолжает восстанавливаться: по данным продаж Туту.ру, этой зимой было совершено на 13% больше перелетов по России, чем годом ранее.

Наиболее востребованы, по данным аналитиков Туту.ру, этой зимой были перелёты по направлениям Москва — Сочи, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Симферополь, Москва — Краснодар и Москва — Минеральные Воды. Аналитики Туту.ру обратили внимание, что среди топ-5 направлений цены ниже прошлогодних только по маршруту Москва — Санкт-Петербург (-29%), а по другим четырем маршрутам начался рост цен (в пределах 4-6%).

Топ-20 популярных авианаправлений по России в целом достаточно стабилен, но можно обратить внимание на рост интереса к перелетам в Махачкалу и Волгоград: их позиции стали выше в общем рейтинге. Выпали из топ-20 по сравнению с прошлой зимой направления Москва — Красноярск и Москва — Тюмень.

Средний чек за перелет по России зимой составил 6 252 рубля за билет в одну сторону, это на 9% меньше, чем годом ранее, когда за билет платили в среднем 6 861 рубль.

Наибольшее сокращение среднего чека среди маршрутов из списка топ-20 аналитики Туту.ру фиксируют на направлениях Москва — Новосибирск (-36%), Москва — Санкт-Петербург (-29%), Москва — Екатеринбург (-28%) и Москва — Волгоград (-28%).