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Авианаправление Москва — Самара вошло в топ-20 самых популярных зимой

9 марта 2021 13:33
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Авианаправление Москва — Самара вошло в топ-20 самых популярных зимой

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру подводит итоги зимы и рассказывает о самых популярных авианаправлениях по России. Средний чек за перелёт по стране составил 6 252 рубля за билет в одну сторону, на 9% меньше, чем годом ранее. Спрос на перелеты при этом продолжает восстанавливаться: по данным продаж Туту.ру, этой зимой было совершено на 13% больше перелетов по России, чем годом ранее.

Наиболее востребованы, по данным аналитиков Туту.ру, этой зимой были перелёты по направлениям Москва — Сочи, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Симферополь, Москва — Краснодар и Москва — Минеральные Воды. Аналитики Туту.ру обратили внимание, что среди топ-5 направлений цены ниже прошлогодних только по маршруту Москва — Санкт-Петербург (-29%), а по другим четырем маршрутам начался рост цен (в пределах 4-6%).

Топ-20 популярных авианаправлений по России в целом достаточно стабилен, но можно обратить внимание на рост интереса к перелетам в Махачкалу и Волгоград: их позиции стали выше в общем рейтинге. Выпали из топ-20 по сравнению с прошлой зимой направления Москва — Красноярск и Москва — Тюмень.

Средний чек за перелет по России зимой составил 6 252 рубля за билет в одну сторону, это на 9% меньше, чем годом ранее, когда за билет платили в среднем 6 861 рубль.

Наибольшее сокращение среднего чека среди маршрутов из списка топ-20 аналитики Туту.ру фиксируют на направлениях Москва — Новосибирск (-36%), Москва — Санкт-Петербург (-29%), Москва — Екатеринбург (-28%) и Москва — Волгоград (-28%). 

По данным аналитиков сервиса поездок и путешествий Туту.ру, в декабре и январе было совершено больше перелетов, чем в феврале. Это объясняется и тем, что месяцы длиннее, и длинными новогодними праздниками, во время которых россияне в этом году все-таки отправились в путешествия, несмотря на сложную обстановку. При этом средний чек за перелет в феврале оказался выше: путешествующие в декабре платили в среднем 6 105 рублей за билет в одну сторону по России, в январе — 6 047 рублей, а в феврале — 6 329 рублей. Динамика среднего чека при путешествии в феврале составила +3,5% по сравнению с путешествием в декабре 2020 года.

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