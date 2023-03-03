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Акция «Безопасный переезд» проходит на Куйбышевской железной дороге

3 марта 2023 09:34
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Акция «Безопасный переезд» проходит на Куйбышевской железной дороге

В первых числах марта сотрудники Куйбышевской железной дороги проводят акцию «Безопасный переезд», направленную на привлечение внимания водителей к проблеме нарушения правил дорожного движения.

Такие мероприятия прошли на самых оживленных переездах в Самаре, Ульяновске и Круглом Поле (Республика Татарстан), а 3 марта акцию предстоит провести в Уфе.

При общении с водителями  железнодорожники напоминают об опасности нарушения правил дорожного движении при пересечении переезда, что может стать причиной столкновения с подвижным составом, обращают внимание автомобилистов на тяжесть последствий и персональную ответственность за нарушение ПДД, а также вручают информационные памятки и тематические сувениры.

Отметим, с начала года на Куйбышевской магистрали произошло одно ДТП на переезде (Самарская область, перегон Мастрюково - Курумоч). В 2022 году было зафиксировано шесть ДТП. Все они произошли из-за невнимательности и игнорирования знаков безопасности.

Призываем водителей автотранспорта быть предельно осторожными и внимательными за рулем. Около переезда необходимо убедиться в отсутствии приближающегося поезда. Железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде.

Напоминаем, что за нарушение правил проезда через железнодорожный переезд предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев.

 

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