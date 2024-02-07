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10 февраля в историческом центре Самары будет временно ограничено движение транспорта 

7 февраля 2024 17:28
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В  связи с проведением Дня памяти сотрудников ГУ МВД СО, погибших при выполнении служебных обязанностей.

В  связи с проведением 10 февраля 2024 года Дня памяти сотрудников Главного Управления МВД России по Самарской области, погибших при выполнении служебных обязанностей, в указанную дату  на территории г. о. Самара с 07:00 до 13:00 будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:

- по улице Пионерской на участке от улицы Куйбышева до улицы Степана Разина;

- по улице Куйбышева на участке от улицы Пионерской до улицы Комсомольской.

Данная ограничительная мера не распространяется на городской общественный транспорт и спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

Кроме того, на вышеуказанных участках улиц с 20:00 9 февраля 2024 года до 13:00 10 февраля 2024 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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