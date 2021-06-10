Заместителю министра строительства Самарской области добавили полномочий

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Об этом сообщается в распоряжении министра строительства региона от 7 июня 2021 года.

Чиновница министерства строительства Самарской области Анна Урусова получила новые полномочия. Об этом говорится в распоряжении врио министра строительства региона Сергея Пичушкина от 7 июня 2021 года. Помимо уже имеющихся полномочий о предоставлении субсидий для завершения строительства и ввода проблемного объекта в эксплуатацию, Урусова получила право подписи приказов о предоставлении земельных участков в собственность бесплатно, предоставлении земельных участков в бессрочное пользование, выдаче разрешения на использование земельного участка для строительства без предоставления земельного участка и установления сервитута.

Ее подпись также теперь будет стоять на приказах о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для строительства, аукциона по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, а также об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории.

Напомним, Анна Урусова имеет право подписи распоряжений о проведении внеплановых проверок, принимает решения об установлении, изменении, о прекращении существования охранных зон планируемых к строительству газопроводов, а также подписывает соответствующие приказы министерства, пишет СитиТраффик.