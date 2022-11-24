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Виктор Кудряшов провел совещание по строительству дороги обход города Тольятти

24 ноября 2022 19:36
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Строительная готовность Климовского моста составляет 68%.

В среду, 23 ноября 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по строительству дороги обход города Тольятти с мостовым переходом через реку Волга в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». В совещании приняли участие представители органов исполнительной власти Самарской области, АО «КК «Обход Тольятти», АО ДСК «Автобан», руководство команды управления проектом АО «Дороги и мосты».

Строительство автомобильной дороги «Обход Тольятти» с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» стартовало в декабре 2019 года.

В соответствии с проектом, мост будет четырехполосным, с расчетной скоростью движения автомобилей 120 километров в час. Общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 км. Здесь будет 26 опор, 25 пролетных строений. Протяженность всей новой дороги составит 99 км.

Сегодня строительство обхода Тольятти является крупнейшим проектом в стране, который реализуется в формате государственно-частного партнерства. Реализация проекта значительно повысит инвестиционную привлекательность Тольятти и региона в целом, окажет положительное влияние на экспортный потенциал Поволжья.

Новая дорога обеспечит региону дополнительные преимущества. Предполагается, что новый маршрут позволит сократить путь до Москвы, избавит Тольятти от пробок — ежедневно по нему, согласно предварительным подсчетам, за сутки будет проходить около 60 тыс. автомобилей, разгрузит плотину Жигулевской ГЭС, повысит пропускную способность трассы М-5 «Урал».

Самая масштабная за последние годы стройка региона находится на особом контроле Главы региона Дмитрия Азарова.

Руководитель команды проекта «Тольятти» АО «Дороги и мосты» Дмитрий Кондаков сообщил о ходе работ на объекте: «Мы подготовили флот к работе в зимний период, привлечены несколько ледоколов для продолжения строительства при любых погодных условиях. В настоящее время работы идут на всех 26 опорах. Сформирован большой запас металлоконструкций».

На строительстве объекта (включая мост) на всех этапах задействовано 2350 человек, 448 единиц техники, 67 плавсредств. Выполнены надвижки четырех пролетных строений моста на правом берегу реки Волга и семи – на левом. Общая техническая готовность моста достигла 68%, к концу года она должна составить 75%, что соответствует графику работ.

Полным ходом идет и строительство автомобильной магистрали «Обход Тольятти». Близки к завершению работы на 37 искусственных сооружениях (локальных мостах и путепроводах), на отдельных путепроводах уже открыто рабочее движение: в частности, в Шигонском и Ставропольском районах. Уложено более миллиона тонн асфальтобетонной смеси, а верхний слой асфальтового покрытия уложен на 48,9 км пути – это более чем 53% поверхности новой дороги. Строительная готовность автодороги «Обход Тольятти» к концу года достигнет 70,8%, в соответствии с графиком работ.

«Строительство знакового для нас объекта идет в непростых условиях: мы столкнулись с удорожанием строительных работ и материалов, логистическими проблемами. Тем не менее все эти непростые вопросы, в том числе вопрос бесперебойного финансирования проекта, полностью решены. Сегодня наша задача продолжать наращивать темпы строительства, контролировать соблюдение графика работ и при необходимости уплотнять график», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

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