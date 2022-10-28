В зоне метростроя в Самаре идет переустройство ливневой канализации, водопровода и кабельных линий

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В зоне метростроя в районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой идет переустройство ливневой канализации, водопровода и кабельных линий. Работы находятся на ежедневном контроле властей.

В ближайший месяц строительную площадку на улицах Полевой/Ново-Садовой планируют расширить до улицы Первомайской. При этом, частично откроется движение на соседних улицах, где сейчас действуют временные ограничения.

Согласно заключенному договору подрядчик приступает непосредственно к строительству новой станции метро. Напомним, что станционный комплекс расположится на улице Галактионовской. Предстоит разработка котлована для старта работы щита и проходки между станциями «Театральная» и «Алабинская»

Монтаж щита рассчитывают произвести в первом квартале 2023 года, чтобы во втором квартале тоннелепроходческий комплекс уже работал на полную мощность – прокладывал горизонтальный тоннель.

Фото: администрация Самары