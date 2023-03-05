В Тольятти осыпался фасад 16-этажной новостройки

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В интернет пространство Самарской области просочились фотографии необычной новостройки.

Все дело в том, что в Тольятти на улице Гидротехнической несколько лет возводят 16-этажный дом, но довести строительство до конца никак не удается. Об этом пишут посетители паблика.

" Такое не в первый раз уже. " - комментируют жители.

Кадры недостроя мгновенно разлетелись по социальным сетям 63-го региона, некоторые люди в регулярных обрушениях стены здания видят специальную задумку и даже некий символизм, пишет ГТРК Самара.

" Это артхаус ", - иронизируют горожане.

В чем причина обрушения пока не ясно, знатоки из Автограда в комментариях постарались объяснить этот строительный казус.

" Типичная ошибка при армировании фасада стеклотканевой сеткой. Нужно сначала наносить клеевой состав на утеплитель, затем утапливать в него сетку. В данном случае сетка была приложена к утеплителю и клеевой состав был нанесён поверх сетки. Исполнитель думал что клей проникнет через отверстия сетки и будет держать. Но это не так. На фото доказательство того, почему так делать нельзя. " - написал неравнодушный тольяттинец.

Фото: vk.com/tlt_01