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В текущем году в Самарской области приступят к строительству ряда новых инфраструктурных объектов. Для их финансирования Правительство региона намерено задействовать новый механизм – привлечение ресурсов Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию проектов строительства и реконструкции объектов инфраструктуры за счет средств, полученных из Фонда национального благосостояния. Соответствующее Постановление Правительства РФ было принято в феврале текущего года.

Этот вопрос рассмотрели в среду, 1 марта 2022 года, на совещании в Правительстве Самарской области, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства региона Виктор Кудряшов. В обсуждении приняли участие руководство региональных министерств экономического развития и энергетики и ЖКХ, а также главы муниципалитетов – Тольятти, Самары, Жигулевска.

В настоящее время в регионе ведется масштабное строительство и реконструкция инженерных сетей и сооружений в рамках Национальных проектов России – это федеральные программы «Чистая вода» и «Оздоровление Волги», выполняется большой объем работ по обновлению инфраструктурных объектов в рамках инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций.

Министр энергетики и ЖКХ региона Александр Мордвинов сообщил, что благодаря новым механизмам финансирования рассматривается возможность включения в список модернизации дополнительных объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. В настоящее время ведомство заявило к рассмотрению 18 проектов общей стоимостью свыше 17 миллиардов рублей.

Это работы на водоканале и очистных сооружениях в Чапаевске, четырех объектах водоснабжения в Октябрьске, водоканале в Кинеле, теплотрассе, на котельных и двух объектах водоснабжения в Жигулевске, на водозаборе в Тольятти.

По нескольким проектам завершается оформление заявок на финансирование в Фонд содействия реформирования ЖКХ. Это работы по модернизации насосных станций первого подъема водозабора «Соцгородской», который обеспечивает водоснабжение центрального района Тольятти. Стоимость работ оценивается в 193,670 миллиона рублей.

Еще 1 миллиард 101 миллион рублей планируется привлечь в рамках модернизации котельных номер 13, 14 и 22 в Жигулевске. Работы должны начаться уже в текущем году.

«Предоставление займов Фондом осуществляется на период 25 лет. Это длительный срок и выгодные для нас условия. Прошу глав муниципалитетов проанализировать ситуацию на территориях: ресурс ФНБ может быть применен и для других проектов», – поставил задачу премьер регионального Правительства.

Напомним, в прошлом году Самарской области удалось привлечь из федерального бюджета и различных фондов почти 70 миллиардов рублей (точная цифра – 69 886,9 миллиона). Поступление беспрецедентного объема федеральных средств стало возможным благодаря планомерным усилиям Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Правительства региона.

Важными критериями при принятии федеральным центром решений о финансировании региональных проектов являются показатели исполнения бюджета, которые в Самарской области традиционно высоки, соблюдение сроков, выполнение взятых на себя обязательств. Это свидетельствует об эффективной работе управленческой команды региона.

«Сегодня федеральный центр предлагает обширный набор механизмов, стимулирующих развитие регионов. Мы внимательно их изучаем, принимаем активное участие в реализации федеральных проектов, находимся в постоянном контакте с министерствами и ведомствами. В текущем году сохраняются высокие объемы федеральной поддержки. Это говорит о доверии центра к нашему региону», – отметил в завершение встречи Виктор Кудряшов.

Фото: pixabay