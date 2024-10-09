в сентябре в Самаре стоимость новостроек уступает ценам на “вторичку”

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По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в большинстве российских мегаполисов в сентябре сократился ценовой разрыв между новостройками и вторичной недвижимостью. В среднем по городам-миллионникам он составил 26% в пользу новостроек. В августе ценовой разрыв находился в среднем на уровне в 27%.

В сентябре в Самаре медианная цена квадратного метра в новостройках составила 112 000 рублей, что на 1% меньше, чем на вторичном рынке. Самара - единственный город-миллионник, где квадратный метр готового жилья стоит дороже, чем квадратный метр в новостройках. Стоимость “квадрата” на вторичном рынке недвижимости “обгоняет” цену метра на первичном на 1%. Показатели ценового разрыва в сентябре остались на том же уровне относительно прошлого месяца.

Сокращение дистанции отмечается в Воронеже, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Красноярске, Уфе и Москве: в этих городах коррекция разницы между типами недвижимости происходит из-за снижения цен на новостройки и незначительного роста или стагнации цен на вторичном рынке. В Волгограде и Краснодаре стоимость новостроек также стагнирует, когда как цены на вторичное жилье растут.

В Москве (с учетом всех типов недвижимости) разница в цене между первичным и вторичным жильем составляет 9% в пользу новостроек. В Петербурге первичное жилье дороже вторичного также на 20%, относительно прошлого месяца ценовой разрыв немного сократился.