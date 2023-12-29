Я нашел ошибку
Главные новости:
Ирина Волк: Срок действия истекших водительских удостоверений продлевается на три года
Ирина Волк: Срок действия истекших водительских удостоверений продлевается на три года
Самарские рапиристы выиграли командный турнир на Кубке России
Самарские рапиристы выиграли командный турнир на Кубке России
Номера и каналы связи "РКС-Самара" в праздники
Номера и каналы связи "РКС-Самара" в праздники
Милей отклонил приглашение Аргентины в БРИКС
Милей отклонил приглашение Аргентины в БРИКС
В Самарской области намерены сдерживать цены на яйца
В Самарской области намерены сдерживать цены на яйца
Как пить шампанское так, чтобы на утро не болела голова
Как пить шампанское так, чтобы на утро не болела голова
В Самаре ввели в эксплуатацию многоквартирный долгострой
В Самаре ввели в эксплуатацию многоквартирный долгострой
В Самаре расследуют дело о тройном убийстве на Ново-Садовой
В Самаре расследуют дело о гибели троих человек на Ново-Садовой
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.3
-1.41
EUR 100.55
-0.8
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает 4 января взрослых и детей на новогодний праздник!
Самарцы могут побывать на новогодних экскурсиях в Заварке
Новогодние праздники состоятся в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

В Самаре ввели в эксплуатацию многоквартирный долгострой

29 декабря 2023 17:00
180
В Самаре ввели в эксплуатацию многоквартирный долгострой

Речь идет о высотке на пересечении улиц Советской и Черемшанской.

— Застройщиком ранее выступало ООО «Горос». Строительство объекта остановилось в 2010 году на стадии 15% готовности. Наблюдательный совет «Фонда развития территории» в ноябре 2020 года принял решение финансировать завершение строительства 6-секционного дома. После чего региональный фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства начал проектирование и строительство объекта. Сейчас восстановлены права 367 семей, — сообщили в Министерстве строительства региона.

«Горос» начал возводить жилой дом на Советской — Черемшанской в 2007 году. Свои деньги в многоэтажку вложили 395 человек. Но компания-застройщик разорилась. Площадку сначала пытались продать. Но потом власти начали подыскивать нового застройщика и даже готовы были предложить ему компенсационную площадку.

Однако в декабре 2019 года эту многоэтажку внесли в список долевок, которые нецелесообразно достраивать. А для дольщиков предусмотрели материальную компенсацию. Но участников строительства такой вариант не устроил, о чем они публично заявили в своем видеообращении к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

В Минстрое тогда обнадежили несостоявшихся людей и уверили, что продолжат поиск добросовестных инвесторов, так как законодательство разрешает достраивать объекты, признанные нецелесообразными к завершению строительства, пишет 63.ру.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Требуется журналист
В центре внимания
Ирина Волк: Срок действия истекших водительских удостоверений продлевается на три года
29 декабря 2023  19:19
Ирина Волк: Срок действия истекших водительских удостоверений продлевается на три года
58
в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самаре отремонтируют 21 объект
28 декабря 2023  20:09
В 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самаре отремонтируют 21 объект
592
Новогодняя сказка: на площади Куйбышева самарцев ждут интересные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках» 
28 декабря 2023  19:24
Новогодняя сказка: на площади Куйбышева самарцев ждут интересные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках» 
1449
28 декабря 2023  15:52
"Новогодний маршрут" в Самаре уже в рейсе
674
Самарские лесники заготовили более 10 тонн семян лесных растений
28 декабря 2023  13:46
Самарские лесники заготовили более 10 тонн семян лесных растений
582
Весь список