В Самаре ввели в эксплуатацию многоквартирный долгострой

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Речь идет о высотке на пересечении улиц Советской и Черемшанской.

— Застройщиком ранее выступало ООО «Горос». Строительство объекта остановилось в 2010 году на стадии 15% готовности. Наблюдательный совет «Фонда развития территории» в ноябре 2020 года принял решение финансировать завершение строительства 6-секционного дома. После чего региональный фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства начал проектирование и строительство объекта. Сейчас восстановлены права 367 семей, — сообщили в Министерстве строительства региона.

«Горос» начал возводить жилой дом на Советской — Черемшанской в 2007 году. Свои деньги в многоэтажку вложили 395 человек. Но компания-застройщик разорилась. Площадку сначала пытались продать. Но потом власти начали подыскивать нового застройщика и даже готовы были предложить ему компенсационную площадку.

Однако в декабре 2019 года эту многоэтажку внесли в список долевок, которые нецелесообразно достраивать. А для дольщиков предусмотрели материальную компенсацию. Но участников строительства такой вариант не устроил, о чем они публично заявили в своем видеообращении к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

В Минстрое тогда обнадежили несостоявшихся людей и уверили, что продолжат поиск добросовестных инвесторов, так как законодательство разрешает достраивать объекты, признанные нецелесообразными к завершению строительства, пишет 63.ру.