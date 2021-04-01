В Самаре утвердили стоимость одного квадратного метра жилья на второй квартал 2021 года

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Она будет применяться для расчета жилищных выплат.

Стала известна стоимость одного квадратного метра жилья на второй квартал этого года в Самаре. Она будет применяться для расчета жилищных выплат, пишет Сититрафик.

Известно, что она составила 48,6 тысячи рублей. Этот показатель будет применяться для определения размера социальных выплат для многодетных семей, работников муниципальных учреждений для покупки или строительства собственного жилья. Соответствующий документ будет действовать в Самарской области уже с 1 апреля.

Ранее эксперты озвучили, в каких регионах России возможно приобрести доступное жилье. По данным статистики, в городах миллионниках на покупку квартиры нужно будет потратить больше 2-х миллионов. Так в Самаре квартиру по бюджетной цене можно приобрести за 2,8 миллиона рублей. Отметим, что заработать на нее жители Самары смогут примерно за 8 лет. Это связано с тем, что в последнее время цены на недвижимость растут, а уровень зарплат не меняется.

На повышение цен на недвижимость сильно повлияла пандемия коронавируса и сниженные ипотечные ставки. Размер спроса превысил размер предложения. Такая ситуация на рынке недвижимости называется ажиотажным спросом, пишет ПроГородСамара.