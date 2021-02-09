В Самаре угол улиц Стара-Загора и Алма-Атинская застроят жилыми высотками

Я нашел ошибку
Главные новости:
"Выезжайте сейчас, жду вас в Правительстве".
Дмитрий Азаров отправил главу Красноглинского района проверять, как ходят автобусы
Третий учебно-тренировочный сбор в Турции наша команда проведет с 11 по 20 февраля.
На третьем сборе в Турции "Крылья Советов" проведут 4 матча
Возбуждено три уголовных дела по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
В Самаре три человека пострадали из-за схода наледи с крыши
К участию приглашаются как индивидуальные авторы, так и авторские коллективы (семейные, дошкольные, школьные, студенческие).
Самарцев приглашают к участию в творческом конкурсе по изготовлению ростовых кукол «Маслён»
В весовой категории до 79 кг спортсмен Самарской области Горлеон Амбарцумян завоевал бронзу.
Самарский самбист - призер первенства России
Порядка 1400 детей обследовали с помощью нового аппарата УЗИ –  провели исследование брюшной полости, почек, щитовидной железы и других органов.                                                   
В Нефтегорской больнице  на новом оборудовании обследовали уже почти три тысячи маленьких пациентов
Масленичная неделя начнется 8 марта и продлится до 14 марта.
В Самаре обсудили праздничные мероприятия "Проводы русской зимы - Масленица" на площади Куйбышева
Дмитрий Азаров проводит расширенное заседание Совета по территориальному общественному самоуправлению при Губернаторе Самарской области.
Губернатор - активу ТОС: «Вы - люди, на которых можно рассчитывать в самой сложной ситуации»
Самара  -18 °C, Тольятти  -17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.26
-0.85
EUR 89.4
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Изобретение Адольфа Сакса зазвучит в «Жигулевской долине»
В СОУНБ открывается выставка об Альфреде фон Вакано
В СОУНБ начинается подготовка к «Тотальному диктанту» - 2021
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самаре угол улиц Стара-Загора и Алма-Атинская застроят жилыми высотками

9 февраля 2021 12:51
168
В Самаре угол улиц Стара-Загора и Алма-Атинская застроят жилыми высотками

Участок в 4,6 га на углу ул. Стара-Загоры и ул. Алма-Атинской в Самаре планируется отдать под высотную жилую застройку с одним парковочным местом на две квартиры. Это следует из опубликованного мэрией извещения о проведении публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков.

Сейчас на этой территории находится восемь отдельных участков, часть из которых занимает массив "Ясная Поляна" садово-дачного кооператива "Авиатор".

Инициатор проекта в документах не указывается.

Публичные слушания будут проводиться с 9 февраля по 6 марта. Проведение собрания участников слушаний намечено на 1 марта.

Перечень информационных материалов к проекту будет представлен в департаменте градостроительства Самары (ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа) с 18 февраля  по 1 марта включительно. Экспозиция будет доступна с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу - с 9:00 до 16:00, пишет Волга Ньюс.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Экономика региона
9 февраля 2021  09:24
Треть жителей Самарской области при нехватке денег используют кредитные карты
Треть жителей Самарской области при нехватке денег используют кредитные карты
Примечательно, что к этой мере женщины прибегают чуть чаще, чем мужчины (28% против 24%). Экономика региона
240
8 февраля 2021  19:52
Основным зарубежным покупателем продукции самарских предприятий выступила Монголия
Социально-экономический уровень развития Самарской области, по данным комплексного оценивания, составленного Министерством экономического развития и...Экономика региона
336
8 февраля 2021  17:34
Самарская область сократила бюджет Крыльев Советов почти в два раза
Самарская область сократила бюджет «Крыльев Советов» почти в два раза
Гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий прокомментировал экономическую ситуацию клуба. Экономика региона
1564
Весь список
Финансы и Банки
8 февраля 2021  17:26
Исследователи Сбера в 2020 году опубликовали 35 научных работ в ведущих российских и международных журналах
Исследователи Сбера в 2020 году опубликовали 35 научных работ в ведущих российских и международных журналах
В части поисковых исследований Сбер тесно сотрудничает с ведущими российскими вузами. Финансы и Банки
680
8 февраля 2021  15:17
Больше точек сбора: Сбербанк поддержал проект Экомобиль
Больше точек сбора: Сбербанк поддержал проект «Экомобиль»
Всё собранное в рамках данного проекта сырьё отправляется на переработку и безопасную утилизацию. Финансы и Банки
763
8 февраля 2021  13:14
Помощник для студентов: эксперты Сбера рассказали о финансовых и цифровых сервисах компании
Помощник для студентов: эксперты Сбера рассказали о финансовых и цифровых сервисах компании
Образовательный кредит можно взять на оплату любого периода учебы: один семестр, год или всё обучение целиком.  Финансы и Банки
605
Весь список
Строительство
9 февраля 2021  12:51
В Самаре угол улиц Стара-Загора и Алма-Атинская застроят жилыми высотками
В Самаре угол улиц Стара-Загора и Алма-Атинская застроят жилыми высотками
Сейчас на этой территории находится восемь отдельных участков, часть из которых занимает массив "Ясная Поляна" садово-дачного кооператива "Авиатор". Строительство
166
9 февраля 2021  11:45
27 компаний в 2021-м получат разрешения на строительство в Самаре
27 компаний в 2021-м получат разрешения на строительство в Самаре
Для соблюдения сроков строительства администрация готова оказать содействие застройщикам. Строительство
175
9 февраля 2021  10:58
Очередной подрядчик не уложился в сроки проектирования магистрали Центральная в Самаре
Очередной подрядчик не уложился в сроки проектирования магистрали «Центральная» в Самаре
Согласно сайту госзакупок, контракт все еще не исполнен, но документов об изменении его сроков не размещено. Строительство
215
Весь список
Материалы и технологии
1 февраля 2021  13:51
Для приклеивания стеклохолста или флизелина, а также виниловых обоев на бумажной основе и бумажных обоев на впитывающие основания, успешно используют клей на основе ПВА дисперсии и крахмала – клей для стеклохолста Bostik.
Клей для стеклохолства Bostik
Для приклеивания стеклохолста или флизелина, а также виниловых обоев на бумажной основе и бумажных обоев на впитывающие основания, успешно используют клей на...Материалы и технологии
1609
30 января 2021  12:54
Один из самых распространенных металлов на нашей планете - алюминий. По некоторым данным, этот химический элемент занимает третью строчку по распространенности, уступая по количеству лишь кислороду и кремнию.
Почему алюминий один из самых распространенных металлов
Один из самых распространенных металлов на нашей планете - алюминий . По некоторым данным, этот химический элемент занимает третью строчку по...Материалы и технологии
1919
25 января 2021  12:45
Зачем нужно гидрооборудование Вашей спецтехнике: основные моменты
Техника специального назначения широко используется во сферах жизнедеятельности человека. Материалы и технологии
2830
Весь список
Налоги
24 декабря 2020  13:49
В Самаре состоится брифинг Отмена ЕНВД: особенности смены налогового режима
В Самаре состоится брифинг «Отмена ЕНВД: особенности смены налогового режима» 
Будет доступна прямая онлайн-трансляция с мероприятия. Налоги
10054
30 декабря 2019  18:52
Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
 Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний.Налоги
12053
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1C:Підприємство 8 бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов.Налоги
13395
Весь список
Бизнес
8 февраля 2021  17:55
Гарантийный фонд Самарской области предлагает новую льготную программу для начинающих предпринимателей – микрозайм для пополнения оборотных средств. 
Гарантийный фонд Самарской области предлагает новую льготную программу для начинающих предпринимателей – микрозайм для пополнения оборотных средств 
Напомним, в прошлом году, по поручению Губернатора Дмитрия Азарова, ГФСО был докапитализирован на 640 млн рублей. Бизнес
1758
30 января 2021  12:52
Одним из источников выгодных инвестиций в современном мире является участие в торгах по банкротству, в рамках которых дорогие активы можно купить по ценам ниже рыночных.
Торги по банкротству – агрегатор торгов БанкротБаза
Одним из источников выгодных инвестиций в современном мире является участие в торгах по банкротству, в рамках которых дорогие активы можно купить по ценам ниже...Бизнес
2106
29 января 2021  16:52
Агентство бесплатно консультирует предпринимателей и самозанятых граждан по всем вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности.
В Информационно-консалтинговое агентство Самарской области в 2020 году обратились шесть тысяч предпринимателей
Агентство бесплатно консультирует предпринимателей и самозанятых граждан по всем вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности. Бизнес
2683
Весь список
Новости компаний
8 февраля 2021  19:48
В современном мире большую часть упаковочной продукции занимают коробки. Практически все, что человек приобретает, упаковывают в них.
Картонная тара – особенности
В современном мире большую часть упаковочной продукции занимают коробки. Практически все, что человек приобретает, упаковывают в них. Новости компаний
302
4 февраля 2021  14:48
Первым автомобилем, который сошел с конвейера, стал Lada Largus Cross в максимальной комплектации, окрашенный в новый цвет «Каракумы».
АвтоВАЗ начал выпуск обновленной модели Lada Largus
Первым автомобилем, который сошел с конвейера, стал Lada Largus Cross в максимальной комплектации, окрашенный в новый цвет «Каракумы». Новости компаний
1680
4 февраля 2021  13:42
Новый LADA Largus: старт производства
Новый LADA Largus: старт производства
О старте приема предзаказов на обновленный LADA Largus будет объявлено дополнительно. Новости компаний
1800
4 февраля 2021  09:36
Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Космический аппарат был выведен на целевую орбиту в расчетное время. Новости компаний
1671
Весь список
IT и Коммуникации
29 января 2021  00:15
С одной стороны – постоянный и высокий спрос на подготовленных специалистов. А специалисты – как летчики в начале ХХ века, все сплошь самоучки.
Парадоксальная ситуация сложилась на рынке IT-технологий
С одной стороны – постоянный и высокий спрос на подготовленных специалистов. А специалисты – как летчики в начале ХХ века, все сплошь самоучки. IT и Коммуникации
2996
27 января 2021  12:29
Лицензия игры Майнкрафт
Майнкрафт - это очень популярная компьютерная игра, которая покорила многих игроков со всего мира. Причем играют в нее независимо от пола, возраста или...IT и Коммуникации
2517
18 января 2021  10:14
Полезные материалы про интернет-маркетинг
Если вы заинтересованы в продвижении продуктов и услуг в интернете, то вам следует углубиться в интернет-маркетинг. IT и Коммуникации
4099
Весь список
Транспорт
8 февраля 2021  19:46
Услуги грузоперевозок востребованы в современном мире. И для решения подобных задач важно обратиться к профессионалам. Компания ООО «Быстрая Логистика» уже в течение пяти лет занимается перевозкой грузов по всем направлениям страны.
Услуги транспортной компании ООО «Быстрая Логистика»
Услуги грузоперевозок востребованы в современном мире. И для решения подобных задач важно обратиться к профессионалам. Компания ООО «Быстрая Логистика»...Транспорт
255
8 февраля 2021  19:44
С развитием торговых, а также культурных связей между странами, все более востребованными становятся услуги грузоперевозок. И доверить эту задачу важно настоящим профессионалам.
Профессиональные грузоперевозки – надежно и оперативно
С развитием торговых, а также культурных связей между странами, все более востребованными становятся услуги грузоперевозок. И доверить эту задачу важно...Транспорт
271
8 февраля 2021  18:24
С 11 февраля до завершения работ.
В Самаре движение по дублеру улицы Ново-Садовой будет ограничено
С 11 февраля до завершения работ. Транспорт
611
8 февраля 2021  16:10
В День памяти сотрудников ОВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей, ограничат движение транспорта
В День памяти сотрудников ОВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей, ограничат движение транспорта
Горожан просят заблаговременно планировать свои маршруты следования. Транспорт
1664
Весь список
Предпринимательство
20 января 2021  17:33
Потенциальные предприниматели могут обратиться за помощью уже на старте своей бизнес-деятельности.
Предприниматели Самарской области получают комплексную поддержку при создании и развитии своего дела
Потенциальные предприниматели могут обратиться за помощью уже на старте своей бизнес-деятельности. Предпринимательство
4163
16 ноября 2020  09:48
Оптовая продажа цветов преимущества
Цветы — это всегда удачный подарок, их можно подарить как одни, так и в качестве дополнению к основному подарку. Предпринимательство
10123
11 ноября 2020  16:11
Кто такие бизнес-тренеры и чем они занимаются. Как стать бизнес-спикером и на чем можно заработать. Интервью известного бизнес-тренера и предпринимателя Спартака Андриешина
Профессия бизнес-тренер : интервью Спартака Андриешина
Кто такие бизнес-тренеры и чем они занимаются. Как стать бизнес-спикером и на чем можно заработать. Интервью известного бизнес-тренера и предпринимателя...Предпринимательство
10709
Весь список
Новости региона
27 января 2021  13:36
Сегодня день рождения отмечает советник Губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «Институт регионального развития» - управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Ольга Михеева.
Поздравляем с днем рождения Ольгу Михееву!
Сегодня день рождения отмечает советник Губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «Институт регионального развития» - управляющей...Новости региона
2776
11 декабря 2020  16:18
В 2020 году НКО Самарской области получили президентские гранты на рекордную сумму
В 2020 году НКО Самарской области получили президентские гранты на рекордную сумму
В Самарской области стартовал цикл обучающих семинаров для социально-ориентированных некоммерческих организаций. Новости региона
10858
6 декабря 2020  21:19
Жителям Тольятти представят концепцию набережной Автозаводского района
Жителям Тольятти представят концепцию набережной Автозаводского района
В выставочном центре сквера 50-летия первого автомобиля ВАЗ 12 декабря состоится презентация проекта новой набережной. Новости региона
10558
Весь список
Электронные технологии
28 января 2021  12:12
Репост – полезная опция в социальных сетях, позволяющая поделиться интересной публикацией с друзьями подписчиками.
Сколько стоит репост на специализированном сервисе
Репост – полезная опция в социальных сетях, позволяющая поделиться интересной публикацией с друзьями подписчиками. Электронные технологии
2465
26 января 2021  12:26
Как набрать подписчиков в Ютубе бесплатно и платно
Подготовка качественного контента – важное, но не единственное условие успеха на YouTube. Даже содержательные видеоролики могут иметь малое количество...Электронные технологии
2921
4 декабря 2020  17:58
Эта модель айфона представлена из серии 2019 года, у нее идет высокий класс защиты от влаги и пыли, прочная конструкция.
Ремонт iPhone 11
Эта модель айфона представлена из серии 2019 года, у нее идет высокий класс защиты от влаги и пыли, прочная конструкция. Электронные технологии
11035
Весь список
Вклады, Кредиты, Кредитные карты
30 ноября 2020  20:47
Как взять кредит без бюрократии и справок
Собирание документов для оформления кредита порой занимает массу времени и сил. Но сегодня есть возможность получить деньги в обход бюрократии. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
10759
7 ноября 2020  09:41
Выдача потребительских кредитов в Самарской области сокращается
Количество потребительских кредитов, выданных в Самарской области, значительно сократилось в 2020 году в сравнении с предыдущим годом. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
10352
12 октября 2020  18:11
Swap Free – надёжные брокеры!
Swap Free – надёжные брокеры!
А почему именно брокеры Swap Free, спросите Вы? Новичку бывает сложно разобраться во всех нюансах, которые запрятаны на разных страницах сайтов брокеров, а также в...Вклады, Кредиты, Кредитные карты
10632
Весь список
Современный дом
6 февраля 2021  01:07
Постельное белье из бязи – особенности
Для того чтобы сон был комфортным, полезным, здоровым, важно грамотно подойти к выбору постельного белья. Современный дом
750
31 января 2021  20:59
С водных процедур обычно начинается и заканчивается наш день. Настроение человека во многом зависит от того, настолько комфортным было его пребывание в ванной комнате.
Ремонт ванной: особенности выполнения
С водных процедур обычно начинается и заканчивается наш день. Настроение человека во многом зависит от того, настолько комфортным было его пребывание в ванной...Современный дом
1661
7 января 2021  12:48
Дома из бруса под ключ – надежно и качественно в компании Истъба
Востребованы и популярны экологически чистые жилые сооружения, которые выполнены из природного материала и наделены уникальной природной эстетикой – дома...Современный дом
6303
Весь список
В мире Авто
15 января 2021  22:14
Профессиональная автохимия
Бесконтактная мойка представляет собой процесс применения специальных профессиональных химических моющих средств. В мире Авто
4715
31 декабря 2020  06:53
Модель CADILLAC ESCALADE
Cadillaс Escalade это воплощение уверенности, мощи, культового дизайна, комфортабельности. В мире Авто
7650
23 декабря 2020  20:13
Любому водителю приходится заменять аккумулятор один или два раза в течение срока службы автомобиля.
Руководство по покупке автомобильного аккумулятора
Любому водителю приходится заменять аккумулятор один или два раза в течение срока службы автомобиля. В мире Авто
9510
Весь список
Видео
9 февраля 2021  13:40
Самарцев предупреждают, как не стать жертвой обманщиков
Самарцев предупреждают, как не стать жертвой обманщиков
Видеоролики Банка России с простыми правилами, чтобы не стать жертвой обманщиков.
Криминал
302
4 февраля 2021  09:38
В Самарской области в 20 раз увеличили финансирование меры поддержки семей по соцконтракту
В Самарской области в 20 раз увеличили финансирование меры поддержки семей по соцконтракту
Впервые такая помощь в этом году будет предоставляться на условиях софинансирования из федерального (681,8 млн. руб.) и регионального (367,1 млн. руб.) бюджетов
Экономика региона
5989
4 февраля 2021  09:30
Дмитрий Азаров: Более двух миллионов жителей Самарской губернии получат соцвыплаты
Дмитрий Азаров: Более двух миллионов жителей Самарской губернии получат соцвыплаты
Почти 35 миллиардов рублей направлено на соцпомощь жителям области в 2021 году.
Экономика региона
5455
19 января 2021  12:01
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Свою первую игру самарцы в этом году провели двумя составами.
Спорт в регионе
18466
13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Рустам Минниханов: "Вы - признанный центр отечественной ракето-космической промышленности, самодостаточный и экономически-сильный регион."
Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии.
Социум
24640
Весь список
Инновационные технологии
30 ноября 2020  20:45
Сфера digital развивается более чем стремительно – она оперативно реагирует на любые изменения в обществе и быстро внедряет изменения в стратегии продвижения и коммуникации с пользователями.
Тренды интернет-маркетинга на 2021 год от интернет-маркетолога студии продвижения из Бердска Игоря Супруна
Сфера digital развивается более чем стремительно – она оперативно реагирует на любые изменения в обществе и быстро внедряет изменения в стратегии продвижения и...Инновационные технологии
13872
11 ноября 2020  16:22
Для быстрого резания металла был создан специальный газовый резак. Процесс резки заключается в плавке металла под влиянием струи чистого кислорода и дальнейшего выдувания окислов.
Применение газового резака для резки металла
Для быстрого резания металла был создан специальный газовый резак. Процесс резки заключается в плавке металла под влиянием струи чистого кислорода и...Инновационные технологии
11272
2 ноября 2020  19:16
Пена в качестве огнетушащего средства применяется успешно в современном мире при тушении легковоспламеняемых и горючих жидкостей.
Пенообразователи для пожаротушения – предложения компании Zfire
Пена в качестве огнетушащего средства применяется успешно в современном мире при тушении легковоспламеняемых и горючих жидкостей. Инновационные технологии
10637
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
45597
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
47309
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
46823
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
35298
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
35796
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Дмитрий Азаров принял участие в первом в этом году заседании Совета ректоров вузов Самарской области.
8 февраля 2021  21:04 
Дмитрий Азаров призвал Совет ректоров Самарской области активнее участвовать в развитии НОЦ
Дмитрий Азаров принял участие в первом в этом году заседании Совета ректоров вузов Самарской области. Политика региона
1991
8 февраля в День российской науки Правительство Самарской области стало площадкой для диалога молодых ученых и исследователей.
8 февраля 2021  20:00 
В Самарской области состоялся форум молодежных идей научно-образовательного центра «Инженерия будущего»  
8 февраля в День российской науки Правительство Самарской области стало площадкой для диалога молодых ученых и исследователей. Политика региона
2257
Дмитрий Азаров: Уверен, Год науки и технологий будет отмечен новыми идеями и начинаниями»
8 февраля 2021  17:41 
Дмитрий Азаров: «Уверен, Год науки и технологий будет отмечен новыми идеями и начинаниями»
Глава региона вручил губернские премии в области науки и техники за 2020 год ученым Самарской области. Социум
1138
В День памяти сотрудников ОВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей, ограничат движение транспорта
8 февраля 2021  16:10 
В День памяти сотрудников ОВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей, ограничат движение транспорта
Горожан просят заблаговременно планировать свои маршруты следования. Транспорт
1647
Усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте Самары
8 февраля 2021  15:27 
Усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте Самары
При этом рейды, организующиеся ежедневно, стали проводить чаще – их количество увеличено не только в утренние и вечерние часы пик, но и в течение всего дня.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1686
Весь список
Акценты
Дмитрий Азаров проводит расширенное заседание Совета по территориальному общественному самоуправлению при Губернаторе Самарской области.
9 февраля 2021  14:11 
Губернатор - активу ТОС: «Вы - люди, на которых можно рассчитывать в самой сложной ситуации»
Дмитрий Азаров проводит расширенное заседание Совета по территориальному общественному самоуправлению при Губернаторе Самарской области. Политика региона
121
Самарцев предупреждают, как не стать жертвой обманщиков
9 февраля 2021  13:40 
Самарцев предупреждают, как не стать жертвой обманщиков
Видеоролики Банка России с простыми правилами, чтобы не стать жертвой обманщиков.
Криминал
247
Дмитрий Азаров принял участие в первом в этом году заседании Совета ректоров вузов Самарской области.
8 февраля 2021  21:04 
Дмитрий Азаров призвал Совет ректоров Самарской области активнее участвовать в развитии НОЦ
Дмитрий Азаров принял участие в первом в этом году заседании Совета ректоров вузов Самарской области. Политика региона
1967
Весь список
Прямая речь/Интервью
Самарская область сократила бюджет Крыльев Советов почти в два раза
8 февраля 2021  17:34 
Самарская область сократила бюджет «Крыльев Советов» почти в два раза
Гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий прокомментировал экономическую ситуацию клуба. Экономика региона
1548
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
28 января 2021  13:25 
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
10252
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
17455
Весь список
Новости Тольятти
4 февраля 2021  13:10
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Напряженность на рынке труда составила  1,6 человек на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
4864
29 января 2021  16:33
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью. 
Технопарк «Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Беларусью
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью.  Новости Тольятти
9756
27 января 2021  12:34
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Площадь школы продезинфицировали, и к 25 января ученики вернулись в школу с дистанционного обучения. Новости Тольятти
11163
Весь список