В Самаре снесут семейное общежитие и два жилых дома

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Администрация Самары сообщила об изъятии земли под тремя жилыми домами в Ленинском районе на улице Ленинской 107, площадью 697 квадратных метров, в Железнодорожном районе на улице Белогородской, 3А, в Куйбышевском районе на улице Боровой, 11, литера L2.

Снести собираются двухэтажный деревянный дом 1859 года постройки, на улице Белгородской, 3 – пятиэтажное семейное общежитие секционного типа, на улице Боровой, 11 – жилой дом в районе индивидуальной застройки.

С собственниками жилых помещений будут проведены переговоры об условии их изъятия. Также будет проведена оценка изымаемой недвижимости и определён размер убытков, причиняемых изъятием, а при необходимости – оценка недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого.

В семейном общежитии речь идет о 28 комнатах, о трёх квартирах в доме на улице Ленинской и об одной – в доме на улице Боровой, пишет АиФ Самара.