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В Самаре продолжается подготовка к строительству станции метро «Театральная»

8 апреля 2022 19:13
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Работы в рамках подготовительного этапа обсудили на совещании у председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова 8 апреля.

Работы в рамках подготовительного этапа к строительству станции метро «Театральная» обсудили на совещании у первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова 8 апреля 2022 года.

Участие в совещании приняли министр строительства Самарской области Николай Плаксин, министр имущественных отношений региона Игорь Андреев, директор государственного казенного учреждения региона «Управление капитального строительства» Михаил Асеев, представители администрации г.о. Самара, проектной организации.

Напомним, с просьбой о поддержке заявки на проект по комплексному развитию территории г.о. Самара со строительством метрополитена губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обращался к Президенту страны Владимиру Путину, и такое решение было принято. В сентябре 2021 года на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации было одобрено предоставление нашему региону средств инфраструктурного кредита из федерального бюджета в объеме 10 369,9 млн рублей. В настоящее время заключены соглашения с Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении бюджетного кредита, с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ – о реализации инфраструктурного проекта по строительству станции «Театральная».

Председатель областного Правительства Виктор Кудряшов контролирует реализацию проекта. На совещании обсудили текущую ситуацию по оформлению проектно-сметной документации, вопросы оформления земель и расселения жилого фонда, находящегося в зоне строительства метро.

Подготовкой проектно-сметной документации строительства метрополитена занимается ООО «Волгатрансстрой-Проект». Представители компании-проектировщика сообщили, что в настоящее время завершается разработка проектной документации подготовительного этапа, положительное заключение по ПСД ожидается в апреле.   

Участники совещания подробно остановились на важной части работы – оформлении земельных участков, обследовании зданий, попадающих в зону строительства метро, и расселении жителей.

В зоне влияния метро находятся 105 объектов, при этом 66 многоквартирных и один индивидуальный жилой дом планируется расселить. В жилых домах находится 278 жилых помещений, 197 из них принадлежат гражданам на праве частной собственности и будут выкупаться по рыночной цене, 102 помещения находятся в муниципальной собственности города Самара. В 80 квартирах проживают граждане по договорам социального найма, для них власти планируют приобрести квартиры. Три дома отселены в рамках госпрограммы по переселению из аварийного жилья.

«Расселение граждан и оформление земельных участков сейчас является вопросом номер один, сделать это необходимо в кратчайшие сроки. При этом должны быть выполнены все требования закона, в полной мере удовлетворены права и интересы граждан», - отметил Виктор Кудряшов.

Станция «Театральная» станет конечной станцией ветки и завершит первую линию Самарского метрополитена, которая пройдет под улицей Самарской (от Полевой до Ульяновской), а далее по улице Галактионовской, от Вилоновской до Красноармейской. Строительство станции планируют завершить в 2024 году.  

«Театральная» не только значительно улучшит транспортную доступность центра города для жителей Безымянки, но и повысит привлекательность жилья на этой территории, позволит запустить масштабные программы комплексного развития. Результатом, по прогнозам Правительства региона, станет снос сотен метров аварийного жилья и строительство 3 млн. квадратных метров современного жилья и объектов социальной инфраструктуры в Советском, Промышленном и Кировском районах Самары.

 

Фото:   горадминистрация

 

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