В Самаре признали невозможной застройку территории завода клапанов

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У владельцев территории бывшего завода клапанов в Самаре появилось еще одно препятствие к освоению своей земли. Областное управление госохраны памятников культуры закончило экспертизу участка.

Территория бывшего завода клапанов находится в границах улиц Водников, Кутякова, Засекина, рядом со стрелкой рек Волги и Самары. Она занимает площадь больше 32 тысяч кв. м.

Принадлежит земля бывшего предприятия, кроме двух маленьких участков, компании «Топ-Строй».

— Установлено, что на земельном участке объекта ООО «ТОП-Строй» расположен выявленный объект археологического наследия — культурный слой Самары. Проведение работ на земельном участке площадью 26 983 кв. м невозможно, — говорится в акте экспертизы.

Так что перед освоением территории собственнику придется разработать план об обеспечении сохранности объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических работ.

Управление дало добро на освоение только совсем маленькой части участка площадью 5,94 кв. м. Там объекты археологического наследия отсутствуют, пишет 63.ру.