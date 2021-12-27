В Самаре предложили построить общежитие для работников театра

Я нашел ошибку
Главные новости:
в Кремле начали подготовку к президентским выборам 2024 года
В Кремле начали подготовку к президентским выборам 2024 года
31 декабря эксклюзивным телевизионным событием станет трансляция «Кремлёвской ёлки»
31 декабря эксклюзивным телевизионным событием станет трансляция «Кремлёвской ёлки»
В Самарской области в состоянии опьянения за рулем были 37 водителей
В Самарской области в состоянии опьянения за рулем были 37 водителей
Розыгрыши квартир и машин не дали большого эффекта для стимулирования вакцинации
Розыгрыши квартир и машин не дали большого эффекта для стимулирования вакцинации
Житель Новокуйбышевска пришел в гости и напал на пенсионерку в подъезде
Житель Новокуйбышевска пришел в гости и напал на пенсионерку в подъезде
Смарт-карту вместо паспорта хотят получить пока только 3 из 10 россиян
Смарт-карту вместо паспорта хотят получить пока только 3 из 10 россиян
Правительство выделило регионам средства на программу капремонта школ, инициированную «Единой Россией»
Правительство выделило регионам средства на программу капремонта школ, инициированную «Единой Россией»
В Самаре на уничтожение отправили 96 пачек немаркированного кальянного табака
В Самаре на уничтожение отправили 96 пачек немаркированного кальянного табака
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.19
-0.17
EUR 82.93
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Пятый Международный забег Дедов Морозов состоялся в Санкт-Петербурге
Ольга Гальцова проверила соблюдение прав заключенных под стражу в СИЗО-4 в Тольятти
В Самаре состоится   Международный форум «Самарское Знамя»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

В Самаре предложили построить общежитие для работников театра

27 декабря 2021 09:43
143
В Самаре предложили построить общежитие для работников театра

Власти придумали вариант, как снизить расходы местных театров, и решили отрегулировать порядок предоставления служебного жилья местным артистам. Сейчас для иногородних работников аренду жилья оплачивает театр, однако совсем скоро ситуация может изменится.

Представители САТОБ попросили проработать вопрос о покупке служебного жилья театру, чтобы предоставлять квартиры во временное использование сотрудникам, пишет 63.ру.

— Решением проблемы может стать строительство общежития специально для творческих работников театра с привлечением внебюджетных средств, — прокомментировал ситуацию депутат государственной думы Александр Хинштейн.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Благодаря системной работе Дмитрия Азарова совместно с научным сообществом НОЦ за короткий срок объединил шесть регионов страны
25 декабря 2021  16:09
«Очень содержательно»: Владимир Путин дал оценку предложениям Дмитрия Азарова по совершенствованию работы НОЦ
1040
Еще 516 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 декабря 2021  13:26
Еще 516 жителей Самарской области заболели коронавирусом
828
Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддерживает инициативы Дмитрия Азарова по совершенствованию НОЦ
25 декабря 2021  12:45
Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддерживает инициативы Дмитрия Азарова по совершенствованию НОЦ
1902
В пятницу, 24 декабря, Президент Владимир Путин провел в режиме видео-конференц-связи совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию.
24 декабря 2021  19:15
Дмитрий Азаров представил Владимиру Путину предложения по развитию НОЦ мирового уровня
991
Еще 537 жителей Самарской области заболели коронавирусом
24 декабря 2021  13:46
Еще 537 жителей Самарской области заболели коронавирусом
770
Весь список