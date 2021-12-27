В Самаре предложили построить общежитие для работников театра

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Власти придумали вариант, как снизить расходы местных театров, и решили отрегулировать порядок предоставления служебного жилья местным артистам. Сейчас для иногородних работников аренду жилья оплачивает театр, однако совсем скоро ситуация может изменится.

Представители САТОБ попросили проработать вопрос о покупке служебного жилья театру, чтобы предоставлять квартиры во временное использование сотрудникам, пишет 63.ру.

— Решением проблемы может стать строительство общежития специально для творческих работников театра с привлечением внебюджетных средств, — прокомментировал ситуацию депутат государственной думы Александр Хинштейн.