В Самаре предложили построить новый мост в Южный город и Волгарь

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Самарским чиновникам предложили решить проблему транспортной доступности отдаленных районов. Об этом сообщил заместитель руководителя профильного департамента Юрий Тапилин в интервью 63.RU.

Речь идет о новых жилых микрорайонах Самары и Волжского района — Южный город и Волгарь. Сейчас их с остальной частью города связывает не так много маршрутов общественного транспорта. Среди них автобусы № 108. По их маршруту раньше ходил электробус белорусского производства.

Проблему транспортной доступности этих микрорайонов изучали представители РосдорНИИ. И они предложили свои варианты решения.

— По их мнению, необходимо построить мост, который шел бы параллельно Южному. И по нему нужно пустить трамвай. Более того, была идея вписать и метро в эту схему, — заявил Юрий Тапилин.

В Южном городе проживает 21 тысяча человек, и большинство из них добирается на работу в Самару на автобусе. При этом, по словам горожан, транспорта иногда не хватает. В качестве альтернативы сюда запускали электробус. Но после окончания срока тестовых запусков долгое время чиновники не могли найти варианты, как связать этот микрорайон с Самарой. Недавно сюда запустили автобусы по маршруту № 108. Их обслуживанием занимается ТТУ.

Кроме автобусов, в жилые кварталы планируют отправлять троллейбусы. Не исключено, что транспорт предоставят партнеры из Белоруссии.