Я нашел ошибку
Главные новости:
Tetra Pak передаёт своё российское подразделение местному руководству
Сервис по прикреплению к поликлинике на Госуслугах доступен почти в 40 регионах России
Сервис по прикреплению к поликлинике на Госуслугах доступен почти в 40 регионах России
Карта болельщика: жители губернии могут задать интересующие вопросы
Карта болельщика: жители губернии могут задать интересующие вопросы
Сборная Самарской области выступит на Всероссийских летних сельских спортивных играх
Сборная Самарской области выступит на Всероссийских летних сельских спортивных играх
В Алексеевском районе по нацпроекту завершается ремонт дороги к поселку Первокоммунарский
В Алексеевском районе по нацпроекту завершается ремонт дороги к поселку Первокоммунарский
Тольяттинец поругался с женой и сел за руль пьяным
Тольяттинец поругался с женой и сел за руль пьяным
Работу фонда капитального ремонта обсудили в Правительстве региона
Работу фонда капитального ремонта обсудили в Правительстве региона
Запущен пилотный проект по передаче продуктов с истекающим сроком годности нуждающимся
Запущен пилотный проект по передаче продуктов с истекающим сроком годности нуждающимся
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.78
0.39
EUR 58.67
0.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области открывается фестиваль «Классика Open Fest»
Чемпионат Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту проходит в Самаре
Стала известна программа фестиваля «Ярмарка вкусов» в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

В Самаре предложили построить новый мост в Южный город и Волгарь

26 июля 2022 11:28
146
В Самаре предложили построить новый мост в Южный город и Волгарь

Самарским чиновникам предложили решить проблему транспортной доступности отдаленных районов. Об этом сообщил заместитель руководителя профильного департамента Юрий Тапилин в интервью 63.RU.

Речь идет о новых жилых микрорайонах Самары и Волжского района — Южный город и Волгарь. Сейчас их с остальной частью города связывает не так много маршрутов общественного транспорта. Среди них автобусы № 108. По их маршруту раньше ходил электробус белорусского производства.

Проблему транспортной доступности этих микрорайонов изучали представители РосдорНИИ. И они предложили свои варианты решения.

— По их мнению, необходимо построить мост, который шел бы параллельно Южному. И по нему нужно пустить трамвай. Более того, была идея вписать и метро в эту схему, — заявил Юрий Тапилин.

В Южном городе проживает 21 тысяча человек, и большинство из них добирается на работу в Самару на автобусе. При этом, по словам горожан, транспорта иногда не хватает. В качестве альтернативы сюда запускали электробус. Но после окончания срока тестовых запусков долгое время чиновники не могли найти варианты, как связать этот микрорайон с Самарой. Недавно сюда запустили автобусы по маршруту № 108. Их обслуживанием занимается ТТУ.

Кроме автобусов, в жилые кварталы планируют отправлять троллейбусы. Не исключено, что транспорт предоставят партнеры из Белоруссии.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Сборная Самарской области выступит на Всероссийских летних сельских спортивных играх
26 июля 2022  13:11
Сборная Самарской области выступит на Всероссийских летних сельских спортивных играх
41
В Самарской области такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны
26 июля 2022  12:25
В Самарской области такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны
150
В Самарской области сенатор принял участие в юбилейном молодежной форуме Приволжского федерального округа
25 июля 2022  18:56
Андрей Кислов: "Новое поколение – связующее звено между прошлым и будущим"
413
В Самарской области отметили День работника торговли
25 июля 2022  13:47
В Самарской области отметили День работника торговли
387
Олег Машковцев:
25 июля 2022  11:46
Олег Машковцев: "В Самарской области активно реализуются проекты ПФО"
277
Весь список