В Самаре перенесли завершение строительства спорткомплекса на улице Клинической

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В Самаре планировали открыть модульный спортивный зал между улицами Клинической и Чернореченской еще в 2023 году, но этого не произошло. Теперь завершение строительства перенесено на осень 2024 года. Об этом сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

– Я был на стройке, и коллеги уверяли меня, что зал будет готов к концу декабря прошлого года. Однако этого не случилось. Люди ждут, когда смогут пользоваться этим спортивным объектом. Я как инициатор этого проекта беру на себя ответственность, и мы должны открыть зал этой осенью, – сказал депутат.

Напомним, жителям предлагали самим выбрать название спортивного комплекса, который будет состоять из зала с игровым полем размером 18x36 метров и административно-бытового здания. Строительство началось весной 2023 года. После его завершения объект передадут в муниципальную собственность.

В новом комплексе планируют проводить районные и городские соревнования, тренировки по игровым видам спорта. Также здесь будут заниматься воспитанники муниципальных спортивных школ и проводиться физкультурно-оздоровительные занятия для населения, пишет Самара-КП.