В Самаре около стадиона «Волга» построят ледовую арену, крытый спортзал с футбольным полем и отель

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В Октябрьяском районе Самары на один современный спорткомплекс станет больше. У стадиона «Волга» запланировано строительство ледовой арены, крытого футбольного поля и отеля.

Согласно проекту, здания "Фабрики кухни" и стадиона «Волга» останутся на своих местах. Ряд спортивных объектов построят вокруг. Так, например, со стороны Автобусного проезда возведут комплекс с крытой ледовой ареной. В здании будут располагаться трибуны для зрителей на 150 мест, универсальный зал, бросковая комната, а так же вспомогательные и административные помещения. Запланировано строительство и гостиницы, где смогут жить спортсмены.

Отдельно хотят сделать и футбольное поле, где можно будет играть круглый год. А чтобы приезжающим было где оставить автомобиль, предусмотрены парковки, как подземные, так и наземные.

Когда строительные работы будут завершены - не сообщается, также не известно, кто будет спонсировать проект, пишет ГТРК Самара.

Фото:Администрация города Самары