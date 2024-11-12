В Самаре около "Ленты" на Физкультурной планируют построить высотки

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В Самаре пройдут публичные слушания по застройке участка около гипермаркета "Лента" на ул. Физкультурной. Постановление об этом опубликовано администрацией города.

На участке площадью 22,6 тыс. кв. м планируют разместить высотные жилые дома.

Застройщик в документах не указан, однако, по данным ЕГРН, с июня этого года участок принадлежит ООО Строительно-монтажная производственная фирма "ЭЛРИ" Шамиля Хисамутдинова. Компания строила ЖК "Кирова-Ставропольская" и ЖК "Новый Металлург" на ул. Советской.

Сейчас разрешенным видом использования участка значится "объекты торговли". Его кадастровая стоимость - 89,6 млн рублей.

Общественные слушания пройдут с 12 ноября по 3 декабря, пишет Волга Ньюс.