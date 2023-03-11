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В Самаре на скандальной стройке ЖК «Космолет» возобновились работы

11 марта 2023 13:58
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В Самаре на скандальной стройке ЖК «Космолет» возобновились работы

В Самаре на одной из «замороженных» строек заметили рабочих. Речь идет о скандальном ЖК «Космолет» на пересечении улиц Советской армии и Антонова-Овсеенко. Т

— Работы начались на двух секциях. На одной из них за неделю возвели этаж, сейчас строители сделали опалубку для пола следующего этажа. На третьей секции движения пока никакого нет, — сообщил 63.ру очевидец.

ЖК возводит ООО «Кольцо». В проект входят 3 высотки в 32 этажа. Активные работы начались в феврале 2020 года, но с середины 2022-го работы застопорились. Сотни человек оказались обманутыми дольщиками. 

В конце 2022 года стало известно, что ЖК «Космолет» внесли в реестр проблемных объектов. Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» подала в арбитражный суд 63-го региона иск о признании компании-застройщика банкротом.

Однако ответчик попросил отложить судебное заседание, поскольку ему требуется дополнительное время для подготовки полной позиции по делу. При этом некоторые детали представители «Кольца» уже сообщили суду.

— ООО «Кольцо» указывает, что в настоящее время реальные требования от участников долевого строительства отсутствуют. У застройщика имеется продленное разрешение на строительство объекта — до конца 2023 года, — следует из судебных документов.

Также застройщик заявил, что подписал дополнительное соглашение о продлении срока договора с 540 дольщиками. Именно для предоставления суду всех 540 копий ответчик и попросил дополнительное время, пишет 63.ру.

 

 

Кроме того, представители ООО «Кольцо» указали, что кредиторская задолженность фирмы составляет 271 миллион 71 тысячу рублей. При этом дебиторская задолженность (сумма, которую фирме задолжали другие лица. — Прим. ред.) на 2 марта 2023 года составила 1 миллиард 56 миллионов 735 тысяч рублей. Соответственно, дебиторская задолженность превысила кредиторскую в несколько раз.

— Представители ответчика пояснили, что застройщик продолжает работы по возведению ЖК «Космолет». Приостановка строительства была связана с задержкой в поставках стройматериалов, — говорится на сайте арбитража.

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