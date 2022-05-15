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В Самаре может появиться вертолетная площадка

15 мая 2022 13:40
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В Самаре может появиться вертолетная площадка

Самарские власти обозначили в обновленном генплане города идею строительства вертолетной площадки. Разместить ее предлагают рядом со стадионом «Солидарность Самара Арена». 

— Предполагается, что размер площадки будет 50 на 50 метров. Срок ввода в эксплуатацию — 2030 год, — говорится в генплане Самары.

Причем идея строительства вертолетной площадки на этом месте не нова. Собирались ее построить еще в 2019 году. И даже был инвестор. Организации выделили участок площадью более 29 тысяч квадратных метров. Там собирались возвести ангар на 10 вертолетов, помещения для персонала, офисы, заправки, уютное помещение для отдыха пилотов и инженеров, кафе-ресторан и многое другое. На базе вертолетного центра хотели проводить обучение частных пилотов. Также компания-инвестор собиралась предоставлять услуги аэротакси и аэроэкскурсии. Однако проект заморозили по решению самого инициатора.

По словам чиновников, обозначение вертолетной площадки в генплане позволит ускорить работу над ней после включения объекта в государственные и муниципальные программы, при наличии финансирования или инвестора.

Обновленный генплан уже одобрила городская дума. Теперь документ должна подписать глава Самары, сообщает 63.ру.

Фото: Дильдина Светлана

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