Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2022 году на конференции будет  представлено 22 региона РФ от Якутии до Крыма.
В СОУНБ состоится Всероссийская научная конференция «VII Гротовские чтения»
Судом осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 лет 3 месяцев до 6 лет с отбыванием в колонии общего режима.
Шесть бывших сотрудников самарской полиции признаны виновными в совершении ряда преступлений
Речь идет о транспортно-пересадочных узлах
В Самаре и Тольятти планируют построить 4 новых вокзала
Сотрудники территориального ОВД уже ведут прием граждан в отремонтированных помещениях, где созданы комфортные условия для работы и обслуживания посетителей.
В Челно-Вершинском районе после капитального ремонта открылось здание миграционного пункта
Ракета-носитель Space Launch System, осуществляющая миссию «Артемида 1», успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
NASA осуществило запуск беспилотного космического корабля «Орион» на орбиту спутника Земли
Путин также поддержал предложение по расширению механизма внесудебного банкротства граждан.
Путин: банки легко дают пенсионерам небольшие кредиты и превращают их в вечных должников
МВД задержало замглавы Херсонской области Губареву по делу об экономическом преступлении
Иммунизацию уже прошли более 1 миллиона 356 тысяч жителей.
В Самарской области продолжается прививочная кампания против гриппа
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.31
-0.09
EUR 62.63
0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

В Самаре и Тольятти планируют построить 4 новых вокзала

16 ноября 2022 21:48
129
Речь идет о транспортно-пересадочных узлах

В Самаре и Тольятти планируют построить новые вокзалы. Речь идет о транспортно-пересадочных узлах, пишет sovainfo.ru.

Региональный Минтранс утвердил суммы субсидий на эти цели.

Согласно документу, в 2023 и 2024 годах на строительство ТПУ Пятилетка и Ягодная в Самаре, Тольятти - Южное в Тольятти и Липяги в Новокуйбышевске выделят по 135,5 млн руб.

Как сообщает tvsamara.ru, один из вокзалов будет находиться в районе железнодорожной платформы «Пятилетка» в непосредственной близости к выходу №2 станции метро «Кировская». 

Вокзал «Ягодная» предполагается построить в микрорайоне Крутые Ключи. Помимо основного здания здесь должны появиться два перрона для посадки пассажиров и площадка для парковки автобусов. 

ТПУ «Тольятти-Южное» появится в Автозаводском районе Тольятти рядом с ТЦ «Парк Хаус». 

Вокзал «Липяги» откроется под Новокуйбышевском рядом с одноименной станцией. 

 

Фото:    ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
«ОДК-Кузнецов» – это старейшее российское предприятие строительной отрасли, известное во всем мире.
16 ноября 2022  18:06
Юбилей без отрыва от производства: завод «ОДК-Кузнецов» отмечает 110-летие
215
Студенты из Самары работают над проектами реставрации исторического здания гостиницы «Националь»
16 ноября 2022  13:50
Студенты из Самары работают над проектами реставрации исторического здания гостиницы «Националь»
244
97 молодых и социальных предпринимателей Самарской области получили гранты до 500 тысяч рублей
15 ноября 2022  12:21
97 молодых и социальных предпринимателей Самарской области получили гранты до 500 тысяч рублей
326
Самарская область выбирает: стартовало общественное голосование юбилейной XV областной акции «Народное признание»
15 ноября 2022  12:06
Самарская область выбирает: стартовало общественное голосование юбилейной XV областной акции «Народное признание»
724
Водителей Самарской области предупреждают о снегопадах
15 ноября 2022  11:55
Водителей Самарской области предупреждают о снегопадах
368
Весь список