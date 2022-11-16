В Самаре и Тольятти планируют построить 4 новых вокзала

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В Самаре и Тольятти планируют построить новые вокзалы. Речь идет о транспортно-пересадочных узлах, пишет sovainfo.ru.

Региональный Минтранс утвердил суммы субсидий на эти цели.

Согласно документу, в 2023 и 2024 годах на строительство ТПУ Пятилетка и Ягодная в Самаре, Тольятти - Южное в Тольятти и Липяги в Новокуйбышевске выделят по 135,5 млн руб.

Как сообщает tvsamara.ru, один из вокзалов будет находиться в районе железнодорожной платформы «Пятилетка» в непосредственной близости к выходу №2 станции метро «Кировская».

Вокзал «Ягодная» предполагается построить в микрорайоне Крутые Ключи. Помимо основного здания здесь должны появиться два перрона для посадки пассажиров и площадка для парковки автобусов.

ТПУ «Тольятти-Южное» появится в Автозаводском районе Тольятти рядом с ТЦ «Парк Хаус».

Вокзал «Липяги» откроется под Новокуйбышевском рядом с одноименной станцией.

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