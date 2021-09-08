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В Самаре "хрущевку" хотят увеличить с 5 до 9 этажей

8 сентября 2021 14:00
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В Самаре хрущевку хотят увеличить с 5 до 9 этажей

В ближайшем будущем одной из хрущевок в Самаре могут надстроить несколько этажей. Об этом 63.RU сообщил генеральный директор ООО «АльпСтройСервис» Владимир Гливинский.

— Подходящий для работ дом есть в Ленинском районе, на Коммунистической, 7. Больше половины жильцов согласились с возможной реконструкцией. Но есть еще те, кто сомневается, не хочет или боится. Но они задают вопросы, спрашивают, как все будет устроено и какие перспективы у проекта, — пояснил Владимир Гливинский.

О возможной реконструкции самарских хрущевок стало известно еще в конце мая 2021 года. По планам «АльпСтройСервис», к дому могут надстроить 4 этажа сверху и расширить по периметру. Но такие масштабные изменения возможны при соблюдении нескольких условий. Во-первых, строители должны добиться согласия всех жильцов хрущевки. Во-вторых, строение должны изучить специалисты. Если они дадут «добро», то проект можно будет претворять в жизнь. По словам Владимира Гливинского, для реконструкции потенциально подходят 20 домов в областной столице.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», ООО «АльпСтройСервис» зарегистрирована в Самаре. Штат 8 человек, уставной капитал — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредители — Александр Просвиркин и Владимир Гливинский. Опыт ведения бизнеса есть у Александра Просвиркина. Он был учредителем компании по оптовой торговле, в том числе топлива. Финансы «АльпСтройСервиса» на конец 2020 года: баланс — 78,8 миллиона рублей, выручка — 60,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 3 миллиона рублей.

Эксперты в сфере строительства не отрицают, что реконструкция возможна. Но у нее есть свои подводные камни.

— Застройщик должен заручиться согласием абсолютно всех жильцов — собственников помещений в доме. И если это удастся, то нужно будет всех переселить куда-то на время строительных работ, так как дом станет стройплощадкой, где проживание запрещено. Минимум год-полтора люди должны будут жить в другом месте. А после завершения реконструкции, если всё будет хорошо, смогут вернуться в свои квартиры. Помимо затрат на проектирование, экспертизу и сами строительные работы, сложность заключается именно в необходимости договариваться с людьми и нести затраты за их неудобства на период строительства. Из-за этого для Самары идея пока что кажется фантастической, — объяснил руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.

Теги: жилищное строительство

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