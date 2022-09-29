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В Самаре для жителей домов, изымаемых под строительство «Театральной», ввели дополнительные меры поддержки

29 сентября 2022 13:20
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В Самаре для жителей домов, изымаемых под строительство «Театральной», ввели дополнительные меры поддержки

Строительство станции метро «Театральная» в областной столице стало одним из крупнейших инфраструктурных проектов за последние десятилетия.

Однако для проведения масштабных работ в исторической части города потребуется расселить 70 зданий, в которых проживают несколько сотен самарских семей.

В областном правительстве намерены учесть интересы всех расселяемых и свести к минимуму связанные с этим неудобства.

Для этого разработан четкий и прозрачный механизм выплаты компенсаций, при этом дополнительную финансовую поддержку окажут владельцам жилых помещений, у которых изымается единственное жилье площадью менее 33 кв. м, а также в случае если выкупная стоимость менее 70 078 рублей за квадратный метр.

Первоначально предполагалось, что первая линия самарского метрополитена свяжет территорию Безымянки, где расположены промышленные предприятия, с историческим центром города. Но реализация проекта затянулась на несколько десятков лет из-за нехватки финансирования.

Ситуация изменилась в сентябре 2021 года, когда правительственная комиссия по региональному развитию одобрила Самарской области кредит на сумму 10,4 млрд рублей, пишет Обозрение.

Эти средства пойдут на строительство станции «Театральная» возле площади Куйбышева, на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской.

В областном правительстве подчеркивают, что завершение первой линии позволит улучшить качество жизни большинства горожан.

Путь из рабочих районов к площади Куйбышева будет занимать 15-20 минут, а нагрузка на уличную транспортную сеть уменьшится. За счет возросшего пассажиропотока повысится инвестиционная привлекательность площадок вдоль городского метрополитена. Здесь может быть построено до 2,8 млн кв. м нового жилья в рамках комплексного развития территорий.

Условиями федерального кредита предусмотрены сжатые сроки строительства — открытие и запуск новой станции намечены на 2024 год. Проект разделен на несколько стадий, к непосредственному строительству станции и прокладке перегонных тоннелей планируется приступить уже в декабре текущего года.

Сегодня на территориях, прилегающих к станции «Театральная», проведен большой объем подготовительных работ. Заканчивается вынос инженерных сетей.

Как сообщили в областном министерстве строительства на минувшей неделе, работы организованы параллельно на всем участке и в примыкающих скверах. На пересечении улиц Галактионовской и Вилоновской переносят теплотрассу.

«После выноса коммуникаций строители смогут приступить к основному фронту работ — разработке стартового котлована, а также монтажу тоннелепроходческого механизированного комплекса. На участке улицы Галактионовской — от Вилоновской до Красноармейской — часть территории займет котлован, по этой причине строительство будет вестись открытым способом», — сообщалось в телеграм-канале ведомства.

Для подготовки площадки требуется изъятие для государственных нужд 70 зданий. Расселение затронет права 713 человек, 401 из которых является собственником помещений, еще 312 — нанимателями по договорам социального найма.

За последние недели в Самаре состоялось уже несколько встреч с жителями домов, оказавшихся в зоне строительства. Людей волновали размер компенсаций, сроки расселения, условия предоставления нового жилья.

Учитывая масштаб расселения, в городской администрации организовали регулярный прием граждан по этому вопросу, где их будет консультировать квалифицированный юрист в сфере жилищного строительства.

В министерстве строительства Самарской области «СО» разъяснили, как будет рассчитываться величина компенсации для собственников изымаемого имущества.

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