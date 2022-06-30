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В регионе приступили к реализации программы комплексного развития территорий

30 июня 2022 18:28
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Готовятся объявить аукцион на застройку 766-го квартала в Кировском районе Самары.

В Самарской области в рамках программы комплексного развития территорий готовятся объявить аукцион на застройку 766-го квартала в Кировском районе Самары. По предварительной информации, он состоится 1 августа. Предложение разделили на два лота: один - в границах улиц Нагорной, Пугачевской, Ставропольской и Советской, а второй – в границах Ставропольской, Советской, Ташкентского переулка и проспекта Юных Пионеров. Об этом стало известно в ходе совещания у первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Решение о масштабной программе комплексного развития территорий было принято Президентом страны Владимиром Путиным. Программа направлена на стимулирование жилищного строительства и совершенствование механизмов расселения аварийного жилья. В ближайшие годы этот метод будет определяющим в развитии городской застройки.

Новый закон упрощает процедуру расселения для потенциальных застройщиков и гарантирует им доступ к мерам государственной поддержки. Вместе с тем, комплексное развитие территорий предусматривает защиту прав граждан, которым предоставляется равноценное жилье.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что строительство жилья и социальных объектов становятся важнейшими драйверами развития региона, а расселение аварийного жилья должно идти опережающими темпами.

Начать реновацию по программе КРТ в регионе решено с областного центра. Власти отобрали несколько площадок для комплексного развития. При этом учитывались размеры участка, наличие значительного объема аварийных объектов, расположение района. В первую очередь реновация ожидает кварталы с аварийными двухэтажками, построенными в 40-50-е годы двадцатого века. В списке планируемых к обновлению, помимо 766-го квартала, 1-й квартал Мехзавода, улица Белорусская в Куйбышевском районе Самары, кварталы в районе пересечения улиц Авроры и Ивана Булкина, кварталы на улице Вольской в Кировском районе областного центра.

На совещании обсудили параметры застройки будущих территорий комплексной застройки – ее плотность, доступ к социальным учреждениям, обеспеченность жителей местами в детских садах и школах. Важным критерием является наличие достаточного количества парковок.

Обязательное условие организации комплексной застройки – согласие граждан на расселение и «переформатирование» района. В домах 766-го квартала прошли собрания жильцов, все граждане выразили согласие на расселение. Жители аварийных квартир в таких кварталах получают новое жилье в рамках госпрограммы по расселению аварийного жилья, а ветхие дома расселяет застройщик.

«Проект КРТ предусматривает создание на этих территориях комфортного городского пространства с достаточной обеспеченностью социальными и спортивными объектами, парковками, инфраструктурой, созданием прогулочных зон, зон отдыха. Высокие требования к качеству городской среды должны быть учтены при создании проектов застройки», - отметил Виктор Кудряшов.

При этом, подчеркнул председатель Правительства, «все больше застройщиков проявляют интерес к таким проектам. В торгах готовы участвовать как иногородние, так и самарские компании, все понимают преимущества комплексного подхода как для бизнеса, так и для жителей. Здоровая конкуренция позитивно повлияет на развитие городов региона».

В Самаре к настоящему моменту сформировано 12 лотов по застройке в рамках КРТ. Основная задача, которая стоит перед администрацией Самары – обсудить перспективы площадок с гражданами, получить их согласие на перемены. Председатель облправительства обратился к представителям Самары с вопросом, как идет эта работа.
«Мы провели собрания жильцов по 63 домам, необходимо организовать еще порядка 530 собраний, работа продолжается», - сообщили представители руководства областного центра.

Двумя неделями ранее в областном центре прошли торги на комплексную застройку 1-го квартала Мехзавода. Уже определен потенциальный застройщик этой территории.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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