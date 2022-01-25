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В регионе готовят земельные участки для строительства школ на условиях ГЧП

25 января 2022 18:27
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Самарская область одной из первых в стране заключила концессионное соглашение на строительство школы на условиях ГЧП.

В Самарской области готовят земельные участки для строительства школ на условиях государственно-частного партнерства. Об этом шла речь на совещании в Правительстве региона, которое провел 25 января Виктор Кудряшов.

В совещании приняли участие министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов, министр образования и науки Виктор Акопьян, министр строительства Николай Плаксин, руководители крупнейших городских округов региона – Самары и Тольятти. 

«Концессионное соглашение является оптимальным для нас механизмом создания общеобразовательных объектов. Этот масштабный проект позволит нам в сжатые сроки создать достаточно большое количество комфортных и современных учебных мест, в которых регион крайне заинтересован, совершенствовать социальную инфраструктуру муниципалитетов, создать оптимальные условия для реализации национального проекта «Образование». Эти важнейшие стратегические задачи ставит перед нами Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Самарская область одной из первых в стране заключила концессионное соглашение на строительство школы на условиях ГЧП. Учреждение среднего образования на 1500 мест будет возведено в селе Лопатино Волжского района. Строительство стартует в текущем году. Это первый такой объект, который появится в регионе благодаря сотрудничеству между Правительством Самарской области и ВЭБ.РФ. 

Подписи под документом поставили председатель регионального правительства Виктор Кудряшов и исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ - генеральный директор, член совета директоров ООО "ПроШкола" Алиса Денисова.

На церемонии подписания Дмитрий Азаров сообщил, что Самарская область готовит проекты строительства еще целого ряда учреждений образования, которые также будут реализованы на условиях концессии.  

В ходе совещания под руководством председателя Правительства обсудили вопросы подготовки заявок в ВЭБ.РФ на строительство школ, оформления земельных участков, освобождения земель от обременения, выноса коммуникаций и другое.

Список объектов, запланированных к строительству в рамках взаимодействия с ВЭБ.РФ, определен. В него, наряду со школой в Лопатино, войдут общеобразовательная школа в районе улицы Школьной в микрорайоне «Крутые Ключи» Красноглинского района Самары на 550 мест, образовательное учреждение в 14 квартале жилого района «Волгарь» на 1100 мест, школа на 19-м километре Московского шоссе в Кировском районе Самары на 550 мест, учреждение образования на Южном шоссе в Куйбышевском районе Самары на 2000 учебных мест, два объекта в Октябрьском районе Самары – в границах улиц лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали и левого берега реки Волги (1500 учеников) и в границах улиц Масленникова, Ново-Садовой, Николая Панова и Скляренко (825 учебных мест), а также школа в районе стадиона «Солидарность-Арена» на 1200 учащихся.

Два общеобразовательных учреждения в рамках совместного проекта с ВЭБ.РФ получит Тольятти – это школы в 18-м микрорайоне Автозаводского района города и в 14А микрорайоне, на улице 40 лет Победы. 

Земельные участки под эти объекты уже определены, заканчивается формирование пакета документов для заявок на финансирование. Завершить подготовку земельных участков планируется к началу июня текущего года. Построить объекты, в соответствии с госпрограммой, намерены за период 2022-2024 годов.

На совещании обсудили приоритетность реализации проектов. По оценке министра образования и науки, самая острая потребность в новых учебных местах – в Октябрьском районе Самары, Крутых Ключах, Волгаре и Южном городе. Очередные концессионные соглашения с ВЭБ.РФ на три школы планируется подписать уже в феврале. 

«Времени очень мало. Мы должны сейчас выйти на одобрение по второй и третьей волне заключения концессионных соглашений и подписание соглашений. Прошу вас активнее взаимодействовать, тщательно проверить подготовленные к заявке документы, чтобы не было вопросов к региону», - поручил председатель облправительства министрам. 

Итогом реализации программы станут 12,5 тысячи новых учебных мест.

 

Фото:   pixabay

 

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