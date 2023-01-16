В Кировском районе Самары снесут 39 многоквартирных домов

В Самаре решили преобразить сразу три невзрачных участка в Кировском районе. Они попали в программу комплексного развития территорий.
Прежде чем преступить к обновлению площадок застройщику предстоит снести сразу несколько многоквартирных домов. Публикуем их адреса:
Все эти здания были построены в период с 1941 по 1955 года по типовым проектам, а часть из них уже признана аварийными. На из месте застройщик сможет возвести новые здания, пишет 63.ру.
— Предельная высота застройки на этих участках — 97,50 метра. При этом минимальный уровень обеспеченности парковкой должен составлять 1 место на 80 квадратных метров жилых помещений, — говорится в документе.