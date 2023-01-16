В Кировском районе Самары снесут 39 многоквартирных домов

194

В Самаре решили преобразить сразу три невзрачных участка в Кировском районе. Они попали в программу комплексного развития территорий.

Прежде чем преступить к обновлению площадок застройщику предстоит снести сразу несколько многоквартирных домов. Публикуем их адреса:

Краснодонская, 55, 49, 49а, 51, 53, 57, 59;

Вольская, 126;

проспект Кирова, 84, 86, 88, 88А, 88Б, 90, 90А, 90Б, 92, 94, 96, 179, 179А, 181, 185;

Каховская, 62, 56, 56а, 52, 54, 62А, 60, 63, 65;

проспект Юных Пионеров, 137, 135, 139;

Севастопольская, 54, 52, 50, 48.

Все эти здания были построены в период с 1941 по 1955 года по типовым проектам, а часть из них уже признана аварийными. На из месте застройщик сможет возвести новые здания, пишет 63.ру.

— Предельная высота застройки на этих участках — 97,50 метра. При этом минимальный уровень обеспеченности парковкой должен составлять 1 место на 80 квадратных метров жилых помещений, — говорится в документе.