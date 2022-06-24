В Кинель-Черкассах идет строительство нового корпуса центральной районной больницы

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В селе Кинель-Черкассы идет строительство корпуса для размещения нового клинико-диагностического отделения центральной районной больницы. Здание будет возведено в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.

Новый корпус для размещения клинико-диагностического отделения Кинель-Черкасской больницы будет построен с использованием быстровозводимых модульных конструкций. В настоящее время проводятся работы по устройству основания здания.

«В новом подразделении будут созданы комфортные, современные условия для оказания специализированной консультативной и лечебно-диагностической помощи жителям. В нем будут размещаться эндоскопическая служба, рентгенологическое отделение, кабинеты ультразвуковой диагностики, противошоковая, операционная, кабинеты узких специалистов. Отделение будет полностью оборудовано новой медицинской техникой», — пояснил главный врач Кинель-Черкасской больницы Дмитрий Прибытков.

В этом году также планируется строительство подразделений больниц в Красноярском, Сергиевском и Похвистневском районах.

Фото: pxhere