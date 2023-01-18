В городе Похвистнево Самарской области построены современные очистные сооружения

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В рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» в городе Похвистнево Самарской области завершено строительство современных очистных сооружений канализации производительностью 4 000 м3 в сутки. Объект введен в эксплуатацию, на реализацию проекта из федерального бюджета было направлено более 549 млн рублей.

«В Самарской области полным ходом идут работы одновременно ещё на девяти объектах федерального проекта «Оздоровление Волги». Их ввод в эксплуатацию запланирован в текущем году, что позволит существенно сократить ежегодный сброс в Волгу загрязненных сточных вод», – отметила руководитель Проектной дирекции Минстроя России Дина Сафиуллина.

Так, проводится реконструкция канализационных очистных сооружений в Новокуйбышевске, Сызрани, Нефтегорске, в селе Солнечная Поляна и в поселках Лебедь и Усть-Кинельский, реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод в Самаре, строятся сети дождевой канализации в Нефтегорске, очистные сооружения и сети канализации в селе Елховка.

Также в 2023 году намечено начать работы еще на двух объектах водоотведения в селе Приволжье и поселке Безенчук, их планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году.

В результате реализации мероприятий федерального проекта «Оздоровление Волги» в 2022 году объем отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод в Самарской области будет снижен до 0,2414 тыс. км3 в год, а к концу 2024 года – до 0,1050 тыс. км3 в год.

Справочно:

Федеральный проект «Оздоровление Волги» реализуется в рамках национального проекта «Экология». Основная задача проекта – к 2024 году в три раза сократить долю загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу, для экологической реабилитации водных объектов – с 3,17 до 1,05 км³/год. Запланированные в рамках федерального проекта по оздоровлению реки Волги мероприятия будут выполнены до 2024 года. Реализацию проекта сопровождает ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России».