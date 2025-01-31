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В 2024 году предложение квартир в новостройках Самары выросло на 35%

31 января 2025 13:59
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в 2024 году предложение квартир в новостройках Самары выросло на 35%

Самый большой выбор квартир на первичном рынке жилья по итогам 2024 года предлагали застройщики Краснодара, Тюмени, Москвы и Воронежа.

В «Авито Недвижимости» подвели итоги 2024 года на первичном рынке недвижимости в России. Лидерами по предложению первичного жилья стали Краснодар (здесь представлено 13% от всех квартир в российских новостройках), Тюмень и Москва (8% в каждом), Воронеж (7%), Екатеринбург и Санкт-Петербург (по 5%).

Предложение квартир в новостройках России по сравнению с 2023 годом выросло на 30%, наиболее заметно — в сегменте двухкомнатных квартир (+33%). Количество доступных для приобретения «однушек» и студий увеличилось на 31%, «трешек» — на 28%. Год к году выбор объектов стал больше в 37 из 44 городов, попавших в исследование «Авито Недвижимости». Самый выраженный рост — в Калининграде (в 2,4 раза), Барнауле (в 2,3 раза), Хабаровске (2,1 раз), Тюмени (+95%), Рязани и Уфе (+76% в каждом), а также в Ярославле (+75%). В Самаре предложение квартир в новостройках выросло на 35%, отдельно увеличился выбор однокомнатных (+30%), двухкомнатных (+44%) и трехкомнатных квартир (+54%). Такая динамика связана с активностью застройщиков в регионах и выводом новых проектов на рынок.

Спрос на жилье в новостройках относительно 2023 года сократился в большинстве регионов исследования. Исключения составили Красноярск (+31%), Иваново и Хабаровск (+9% в каждом), Барнаул (+5%) и Ярославль (+3%). Рост спроса в этих городах отчасти связан с увеличением предложения — выбор у потенциальных покупателей новостроек стал больше, что повлияло на количество контактов с застройщиками.

«Прошлый год для рынка новостроек можно разделить на две части. До июня включительно спрос на жилье стимулировала массовая льготная ипотека, которая позволяла приобрести квартиру по ставке значительно ниже рыночной. Во второй половине года, на фоне завершения программы, мы увидели накопление предложения и охлаждение спроса — частично он перешел на рынки вторичной недвижимости и долгосрочной аренды. При этом цены на квартиры в новостройках существенно не изменились», — прокомментировал Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости».

В 2024 году стоимость квадратного метра в новостройках России составила 167 110 рублей, а средняя цена квартиры — 8,5 млн рублей. Во второй половине 2024 года мы наблюдали незначительное снижение стоимости первичного жилья. Динамика связана с тем, что цена уже опубликованных предложений перестала расти. Одновременно с этим в продажу выходили объекты на ранних этапах строительства: такие варианты стоят дешевле, что способствует снижению средней стоимости.

Самые низкие цены на квартиры в новостройках в 2024 году были зафиксированы в Ульяновске (4,9 млн рублей), Саратове (5,3 млн рублей) и Ижевске (5,2 млн рублей). Самые высокие цены отмечены в Москве (21,3 млн рублей), Сочи (17,8 млн рублей), Санкт-Петербурге (11,1 млн рублей) и Казани (10,8 млн рублей). Отдельно в Самаре средняя стоимость квартиры в новостройке составила 7,2 млн рублей, а стоимость квадратного метра — 120 тыс. рублей.

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