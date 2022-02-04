Улицы Самарскую и Авроры свяжут новой дорогой

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В 2022 году региональный Минтранс не планирует заниматься Южной обводной дорогой. Однако от планов по ее строительству не отказались — просто немного перенесли. Об этом можно судить из проекта поправок в программу по развитию транспортной системы в регионе.

Согласно планам регионального Минтранса, трассу проложат от улицы Водников до Южного шоссе по правому берегу Самары. Она будет проходить по территории Самарского, Железнодорожного, Советского и Куйбышевского районов и соединять Старый, Самарский (Фрунзенский) и Южный мосты.

В центре города дорога будет пересекаться с Главной, Комсомольской, Самарской и Ленинской. Далее дорога проследует через Железнодорожный район, в том числе в районе поселков Шмидта и Толевого, до Южного моста. При этом предполагается строительство нескольких многоуровневых развязок.

Первый этап предусматривает строительство дороги от улицы Водников до улицы Самарской. Отрезок в 2,9 километра будет начинаться от пересечения Малярного переулка с улицей Засекина и заканчиваться на пересечении с Самарской.

— Первый участок Южной обводной дороги позволит перераспределить транспортные потоки и соединить мост в створе на улице Главной (Старый) с Самарским (Фрунзенским) мостом. Для машин обустроят от двух до четырех полос движения. Общая ширина дороги будет варьироваться от 7 до 15 метров. Предполагается, что водители смогут развивать скорость от 50 до 70 километров в час, — рассказали в Министерстве строительства Самарской области.

Проект уже готов. Стоимость работ оценили в 1,7 миллиарда рублей. И судя по проекту поправок в программу, Минтранс запланировал финансирование в 300 миллионов рублей на 2023 год, пишет 63.ру.

Параллельно чиновники собираются начать подготовку ко второму этапу строительства Южной обводной дороги.

— В 2023–2024 годах планируется разработать проект строительства от Самарской до Авроры, — указано в проекте программы.

Сейчас документ проходит согласование. После завершения процедуры его должны утвердить в региональном правительстве.