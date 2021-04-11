Участок на Шестой просеке в Самаре планируют отдать для строительства гаражного комплекса

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Постройка должна стать выходом для автомобилистов из ближайших домов.

В Самаре через месяц решится судьба участка в Октябрьском районе площадью 9474 квадратных метра. Территорию на Шестой просеке (недалеко от насосно-фильтровальной станции № 1) руководство департамента градостроительства собирается сдать в аренду.

«Участок частично расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций; в третьей, четвертой, пятой и шестой подзонах территории аэродрома экспериментальной авиации Самара (Безымянка); частично в границах II и III поясов санитарно-защитной зоны источников водоснабжения; частично в объединенной зоне охраны объекта культурного наследия федерального значения "Комплекс дачи Головкина"», — говорится в документации администрации Самары.

По сведениям мэрии, цель использования земельного участка — строительство гаражного комплекса. Судя по электронным картам, сейчас площадка частично засажена деревьями, а частично пустует. Зарегистрированные права на земельный участок отсутствуют.

Аукцион пройдет 17 мая. Начальная цена предмета аукциона — 1 848 000 рублей. При этом на какой срок чиновники намерены сдать участок в аренду за эту цену, не сообщается.

Пока в одном месте ГСК собираются строить, в другом постройки демонтируют. Чуть больше года назад в Самаре разразился скандал из-за сноса крупного гаражного комплекса на Ташкентской. Власти посчитали постройку незаконной. Однако горожане, которые приобрели там парковочные места, выступили против демонтажа, пишет 63.ру.