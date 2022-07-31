У самарцев заберут дома и участки для продления улицы Авроры

Подготовка к продлению улицы Авроры вышла на новый этап. Об этом можно судить из распоряжения, которое опубликовали на сайте мэрии Самары.
— Для государственных нужд необходимо изъять дома и земельные участки, расположенные на месте будущего строительства новой дороги. Речь идет о территории между Ново-Садовой и Московским шоссе, — следует из опубликованного документа.
Всего речь идет о 15 земельных участках и домах, расположенных в указанных границах. Публикуем адреса:
Список адресов для изъятия
Процедуру изъятия поручили провести специалистам Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Им необходимо будет подготовить необходимые документы и выкупить указанные дома и земли у собственников. Деньги на эти цели выделят из областного бюджета.
Сейчас улица Авроры проходит через Железнодорожный, Советский и Октябрьский районы города. Свое начало она берет от Южного шоссе и заканчивается на кольце на Московском шоссе, в районе Центрального автовокзала.
Впервые о решении продлить улицу Авроры стало известно летом 2018 года. Идею продления улицы Авроры в Самаре обсуждают уже несколько лет. Построить дорогу хотят, чтобы разгрузить поперечники между Московским шоссе и Ново-Садовой — Революционную, Потапова, Советской Армии — и тем самым сократить пробки.
Новая дорога будет пролегать от пересечения улицы Авроры с Московским шоссе по северной границе Ботанического сада и доходить до Ново-Садовой в районе Постникова оврага. Для машин обустроят 4 полосы движения. Также обещают сделать тротуары шириной по 3 метра, пишет 63.ру.