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У самарцев заберут дома и участки для продления улицы Авроры

31 июля 2022 10:58
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У самарцев заберут дома и участки для продления улицы Авроры

Подготовка к продлению улицы Авроры вышла на новый этап. Об этом можно судить из распоряжения, которое опубликовали на сайте мэрии Самары.

— Для государственных нужд необходимо изъять дома и земельные участки, расположенные на месте будущего строительства новой дороги. Речь идет о территории между Ново-Садовой и Московским шоссе, — следует из опубликованного документа.

Всего речь идет о 15 земельных участках и домах, расположенных в указанных границах. Публикуем адреса:

Список адресов для изъятия

  • Ботанический овраг, 17;
  • Ботанический овраг, 15;
  • Ботанический овраг, 6;
  • Ботанический овраг, 7;
  • Ботанический овраг, 3;
  • Ботанический овраг, 1;
  • Мичурина, 190;
  • Мичурина, 186;
  • Мичурина, 184;
  • Мичурина, 182;
  • Мичурина, 182-1;
  • Врубеля, 14;
  • Врубеля, 12;
  • Ботанический овраг, 9-1;
  • Ботанический овраг, 3а.

Процедуру изъятия поручили провести специалистам Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Им необходимо будет подготовить необходимые документы и выкупить указанные дома и земли у собственников. Деньги на эти цели выделят из областного бюджета.

Сейчас улица Авроры проходит через Железнодорожный, Советский и Октябрьский районы города. Свое начало она берет от Южного шоссе и заканчивается на кольце на Московском шоссе, в районе Центрального автовокзала.

Впервые о решении продлить улицу Авроры стало известно летом 2018 года. Идею продления улицы Авроры в Самаре обсуждают уже несколько лет. Построить дорогу хотят, чтобы разгрузить поперечники между Московским шоссе и Ново-Садовой — Революционную, Потапова, Советской Армии — и тем самым сократить пробки.

Новая дорога будет пролегать от пересечения улицы Авроры с Московским шоссе по северной границе Ботанического сада и доходить до Ново-Садовой в районе Постникова оврага. Для машин обустроят 4 полосы движения. Также обещают сделать тротуары шириной по 3 метра, пишет 63.ру.

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