Территорию завода Тарасова в Самаре застроят жильем

155

Департамент градостроительства сформировал предварительный список площадок, которые имеют потенциал для развития. Застройщикам разрешат вести там активное строительство. Об этом в интервью 63.RU сообщил руководитель департамента градостроительства Сергей Шанов.

— Обязательное условие — предоставление проекта планировки, чтобы люди, которые вкладываются, понимали, что получат и как будет развиваться тот или иной квартал или новый микрорайон. Но в то же время, чтобы привлечь инвесторов, требования планируется смягчить. Например, по парковкам коэффициент думаем снизить до 0,5–0,8 места на одну квартиру в зависимости от класса жилья, — объяснил Сергей Шанов.

В списке — кварталы со старыми двухэтажками (под расселение), территории бывших заводов: ГПЗ-4, ЗИМ, завод имени Тарасова.

— Владельцы планировали строительство жилья. Даже разрабатывали проект планировки. Развития он не получил. Тем не менее как промзону эту территорию в генплане города мы не видим. Она окружена жилыми микрорайонами, и нужно менять ее облик, интегрировать в жилое пространство. Хотя кое-какое производство пока там еще осталось, — рассказал чиновник.

Завод имени Александра Тарасова построили в 1934 году. На нем производили электрооборудование и запчасти для автомобилей и тракторов. В 1990-е годы предприятие приватизировали. Сейчас оно выглядит заброшенным.

Владельцы площадки делились планами по застройке территории. Там планировалось возвести жилые дома высотой от 12 до 23 этажей, школу и детсады, парковки. И проект даже поддержали горожане.