Стройка без барьеров: многодетным семьям в Самарской области помогут с инфраструктурой

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В Самарской области стартует масштабная программа поддержки многодетных семей, которые получили участки под строительство, но долго не могли начать стройку из-за недостатка инженерных коммуникаций.

В настоящее время в регионе проживает свыше 42 тысяч семей, имеющих трех и более детей. С 2011 года таким семьям предоставлено более 20 тысяч земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Однако в настоящий момент из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, в том числе коммуникаций и дорог, на участках построено лишь более тысячи жилых домов.

Напомним, что 2025 год в регионе объявлен Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым Годом многодетной семьи. «Семья – это главный объект внимания со стороны государства, о чем не раз говорил наш Президент Владимир Владимирович Путин. За последние 15 лет количество многодетных семей в Самарской области увеличилось почти в 4 раза. Мы не должны на этом останавливаться», - отметил Глава региона.

По поручению Губернатора в областном бюджете предусмотрены средства на проектирование и строительство подъездных дорог, водоснабжения и водоотведения к участкам многодетных семей. При этом подключение к электрическим и газовым, сетям по-прежнему, производится через ресурсоснабжающие организации.

Субсидии на указанные цели будут распределяться на конкурсной основе. В приоритете земельные участки, наиболее подготовленные к началу строительства и последующему проживанию. Прием заявок на получение субсидий стартовал 24 июня и продлится 15 дней.

«Люди хотят строиться, хотят жить на своей земле. Наша задача — не мешать, а помогать. Там, где появляется инфраструктура, начинается реальная жизнь», — говорит министр строительства Самарской области Александр Фомин .