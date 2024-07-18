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Строительство планетария в Самаре застопорилось из-за сорванных поставок оборудования

18 июля 2024 18:41
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строительство планетария в Самаре застопорилось из-за сорванных поставок оборудования

Строительству планетария в Самаре мешают санкции, которые наложили на Россию. Достроить объект должны были осенью этого года, однако уже сейчас понятно, что в срок планетарий не сдадут. Предварительная дата – декабрь 2026 года.

Все из-за оборудования, которое должно было поступить из США и Японии, но из-за санкций до Самары не доехало, пишет Самара-КП

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Достроить планетарий должны были к осени 2024 года, но пока строительная площадка возле музея «Самара космическая» особо не радует. Более того – вызывает беспокойство. Люди задаются вопросом – достроят ли планетарий, и если да, то когда это случится.

- В процессе строительства объекта возникла необходимость корректировки проектной документации. Подрядная организация заключила договор на оказание услуг по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации по объекту. Это необходимо для уточнения проектных решений и сметной стоимости материалов. В настоящее время подрядная организация в связи с санкциями осуществляет замену основного технологического оборудования, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в департаменте строительства города.

Иными словами – полноценному строительству мешают санкции, наложенные на Россию со стороны западных стран. Потому что изначально данное оборудование должно было поступить из США и Японии. Сейчас специалистам предстоит заменить его другим, не уступающим по качеству. Исходя из этого сроки изготовления и поставки нового оборудования могут составить до 11 месяцев.

- После выполнения корректировки проектных решений и прохождения экспертизы проектной документации будет уточнен срок ввода объекта в эксплуатацию. Предельно допустимый срок контракта – не позднее декабря 2026 года, - уточнили в департаменте.

 

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