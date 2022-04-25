Строительство новой станции метро в Самаре может затормозить юрист из села

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В прокуратуру Самарской области и региональное управление Федеральной антимонопольной службы поступила жалоба на торги в рамках подготовки к строительству станции метро «Театральной».

По итогам этого конкурса должны были выбрать компанию, которая займется изъятием недвижимости в зоне стройки. Автор жалобы — некий Александр Иванов из села Славкино Сергиевского района — полагает, что условия закупки «ограничивают конкуренцию и направлены на создание преференций для конкретных лиц».

Случайно или нет, но на фоне рассмотрения претензий Иванова сроки подведения итогов тендера уже сместились на несколько недель. Если же претензии удовлетворят, это чревато дополнительными рисками для реализации масштабного инфраструктурного объекта.

Метро в столице Самарской области строят уже более 40 лет. За это время введено в эксплуатацию 10 станций первой линии.

Для ее завершения в сентябре 2021 года региону одобрили федеральный инфраструктурный кредит на сумму 10,4 млрд рублей. По условиям кредита новая станция «Театральная» возле площади Куйбышева на пересечении ул. Красноармейской и Галактионовской должна появиться в 2024 году.

Подготовительный этап работ по строительству станции уже ведется. В настоящее время ООО «Волгатрансстрой-Проект» завершает разработку проектной документации для объекта. Параллельно началась подготовка стройплощадки «Театральной».

В конце марта туда доставили буровую установку, строители занимаются переносом инженерных коммуникаций, пишет Обозрение.

Как сообщали в областном правительстве, в зоне строительства метро находится 105 объектов недвижимости, значительную часть которых необходимо расселить. Под расселение попадает 66 многоквартирных домов и один частный — всего 278 жилых помещений.

Причем вопрос с недвижимостью в зоне строительства на данный момент является первоочередной задачей. Просто потому, что, не решив ее, сложно как-то двигаться дальше.

Для юридического сопровождения этого процесса еще предстоит найти подрядчика. Поэтому 11 марта 2022 года был объявлен конкурс на «оказание юридических услуг по государственной регистрации прав на объекты, подлежащие изъятию». Заказчиком работ выступает министерство строительства Самарской области.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен провести инвентаризацию изымаемых участков и объектов недвижимости, определить размер возмещения собственникам и подготовить проекты соглашений об изъятии.

А в случае возникновения затруднений при изъятии потребуется представлять интересы заказчика в суде и проводить работы по снятию обременений с недвижимости. Начальная стоимость работы составляет 13,6 млн рублей, подведение итогов торгов было запланировано на 11 апреля.