Строительство нового здания театра «Грань» в Новокуйбышевске начнется летом

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Готовность к строительству нового здания театра «Грань» обсудили на совещании, которое провел во вторник, 22 февраля 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В совещании приняли участие министр строительства региона Николай Плаксин, директор ГАУ «Государственная экспертиза проектов в строительстве» Александр Балашов, представители компании-проектировщика, администрации городского округа Новокуйбышевск и художественный руководитель театра-студии «Грань» Денис Бокурадзе.

Инициативу строительства нового современного здания для театра-студии из Новокуйбышевска, который известен далеко за пределами Самарской области, поддержал Губернатор региона Дмитрий Азаров.

Был решен большой комплекс вопросов: подбор и оформление земельного участка, выделение финансирования, проектирование здания. В настоящее время работы по подготовке к строительству вышли на финишную прямую.

Новое здание театра будет возведено на площади Трудовой Славы Новокуйбышевска, общая площадь объекта составит около восьми тысяч квадратных метров. Здесь разместятся три зала, выставочное пространство, помещения школы актерского мастерства – новый культурный центр Новокуйбышевска будет многофункциональным по содержанию.

«Устраивает ли вас проект, соответствует ли он вашей концепции развития театра?», - с таким вопросом обратился председатель Правительства к Денису Бокурадзе. «Полностью соответствует», - подтвердил художественный руководитель театра-студии.

В настоящее время госэкспертиза завершает работу над анализом проекта. Планируется, что уже в марте будет объявлен конкурс на строительство здания, а работы начнутся летом текущего года.

«При формировании технического задания прошу обратить особое внимание на требованиях законодательства к исполнителям контракта. Это должны быть подрядчики с большим опытом строительства, в том числе сложных зданий, объектов по госконтрактам. Объект особый. Работы должны быть исполнены в срок и с высоким качеством, - подчеркнул Виктор Кудряшов. – Сейчас наша основная задача – как можно скорее приступить к строительству».

Первый вице-губернатор призвал руководство Новокуйбышевска оказывать организационную и административную поддержку в исполнении работ при реализации проекта. Завершить строительство нового здания театра планируют весной 2024 года.