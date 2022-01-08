Строители возвели распорную систему котлована для высотки на Карла Маркса в Самаре

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В Самаре рабочие начали делать фундамент для будущей 28-этажки в границах проспекта Карла Маркса, проезда Митирева и Революционной. Стройку развернули прямо под окнами жилых домов.

При этом многие местные жители отнеслись к застройке очень негативно. Если посмотреть с высоты, особенно заметно, что парковочных мест и детских площадок практически нет.

— По Митирева, ближе к Гагарина, в 300 метрах от этой стройки целый район заброшенных двухэтажных бараков. Бедные жители подобных решений застройки Самары! Очередной человейник без парковочных мест, — прокомментировал кадры один из местных жителей.

Несмотря на то что вокруг в районе только панельки, гаражи и пустыри, новая высотка — это еще не самый плохой вариант. Конечно, число жителей района после сдачи объекта вырастет в разы, но не так сильно, как могло бы. Первый проект застройки, который отклонили, предусматривал строительство не одной высотки, а сразу двух домов.

Таким был первый проект застройки, но власти его не пропустили

— Застройщик хотел схитрить и получить сверхприбыль. Изначально проект предусматривал строительство двух домов — 25-этажного и 10-этажного. При этом компания просила разрешение на сокращение парковочных мест. Мы отказали, — рассказал руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.

За объект взялся «Великран-инвест». По данным системы «Контур.Фокус», фирма тесно связана с другой известной в Самаре строительной конторой — ООО «Трансгруз». По согласованному новому проекту высота дома составит 28 этажей, а рядом построят детскую площадку и подземный паркинг, пишет 63.ру.

Эскиз: ООО «Великран-инвест»