Строителей «Солидарность Арены» обязали переложить трубы на стадионе

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На самарском стадионе «Солидарность Арена» в ближайшее время могут провести ремонт. Об этом можно судить из решения Арбитражного суда Москвы.

О новых проблемах спортобъекта заявили представители государственного автономного учреждения «Самара Арена» еще в начале 2022 года. Тогда же они направили иск в суд к ООО «Производственно-строительному объединению "Казань"» (ПСО «Казань»). Именно эта контора занималась возведением стадиона. От строителей требовали устранить все недостатки выполненных работ. Всего истцам удалось обнаружить около 500 недочетов.

Вот только некоторые из них:

— В некоторых уборных не работают писсуары, отсутствуют полотенцесушители. Канализационные трубы проходят не там, где должны были по плану, или затапливают помещения, которые находятся ниже. Проводка местами не заземлена, из шкафов торчат провода. Местами подключение отсутствует вовсе, — пояснили представители «Самара Арены».

Самые серьезные из них касаются самого здания. Например, несколько деформационных швов треснули, а перекрытия просели.

К участию в слушаниях привлекли представителей Министерств спорта России и Самарской области, Министерства имущественных отношений региона, а также ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Кроме них, в процессе участвовали эксперты. Их пригласили к слушаниям летом 2022 года. И тогда специалистам предстояло изучить стадион, чтобы дать свое заключение о состоянии объекта, пишет 63.ру.

Несколько раз приглашенные эксперты просили продлить сроки подготовки документов. И вот стало известно решение:

— Иск удовлетворили частично. В течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу специалистам ПСО «Казань» нужно будет устранить выявленные дефекты. Но в свою очередь истцы должны будут компенсировать ответчикам расходы на проведение экспертизы. Речь идет о сумме в 870 тысяч рублей, — следует из материалов, опубликованных на сайте арбитража.

Пока что опубликована только резолютивная часть. Но в ней уже указали, какие именно недочеты нужно будет устранять специалистам «Казани»;

· замена труб холодного и горячего водоснабжения на 11 участках (сейчас они не пропускают воду);

· прочистка труб в сетях хозяйственно-бытовой канализации;

· заменить асфальтовое покрытие вблизи телефонного колодца;

· привести в порядок сварные швы.

Остальные требования истцов суд не удовлетворил. Однако у сторон есть возможность обжаловать это решение арбитража. На это у них есть месяц.

«Солидарность Арену» ввели в эксплуатацию 27 апреля 2018 года — последним из всех стадионов, которые строили в России к чемпионату мира. Здесь прошли шесть матчей ЧМ.