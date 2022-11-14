Стало известно, когда начнут рыть тоннели для станции метро «Театральная» в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
На участке с км 1+236 по км 7+000 выполнены работы по устройству водопропускных труб.
В Кинеле активно ведутся работы на автодороге Кинель – Богатое – Борское
В рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Среди них — врач-терапевт Динара Янгазова.
В Ставропольскую ЦРБ удалось привлечь 7 специалистов
Специалисты работают без предварительной записи. При себе необходимо иметь СНИЛС и паспорт.
Госуслуги и ГИС ЖКХ: в Самаре продолжаются выездные приемы специалистами МФЦ
Выявлено свыше 2200 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГИБДД СО: подведены итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные
Долг пятилетней выдержки - именно такой накопила жительница дома №213 по пр. Карла Маркса.
В Советском районе за долги по водоснабжению и канализации арестовали автомобиль.
завершились финальные матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Завершились финальные матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
В Самаре открылась выставка к 100-летию санитарно-эпидемиологической службы России
В Самаре открылась выставка к 100-летию санитарно-эпидемиологической службы России
В Самаре в сезон дачных перевозок в 2022 году перевезено более 696 тысяч пассажиров
В Самаре в сезон дачных перевозок в 2022 году перевезено более 696 тысяч пассажиров
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.22
-1.02
EUR 61.54
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

Стало известно, когда начнут рыть тоннели для станции метро «Театральная» в Самаре

14 ноября 2022 12:23
171
Стало известно, когда начнут рыть тоннели для станции метро «Театральная» в Самаре

Совсем скоро работы по строительству 11-й станции метро в Самаре уйдут под землю. Механизированный комплекс, который будет прокладывать тоннель для «Театральной», доставят в город и запустят до конца 2022 года.

— Идет подготовка, чтобы разработать котлован на Галактионовской. В дальнейшем, когда достигнут глубины 20 метров, сюда доставят тоннелепроходческий механизированный комплекс. В начале декабря начнут его «складирование». А в середине декабря 2022 года уже в готовом стартовом котловане намечен монтаж будущего щита, который пойдет под землей до Полевой, — рассказал замдиректора ГКУ «Управление капитального строительства» Александр Богданов.

Комплекс должен будет пройти расстояние 1600 метров. Скорость — примерно 300–400 метров в месяц. На участке Ново-Садовой от Первомайской до Полевой тоже будут делать монтажно-демонтажную камеру. И когда проходческий щит доведут до нее, его развернут и пустят в обратном направлении для прокладки второго тоннеля, пишет 63.ру.

Сама станция «Театральная» будет располагаться на Галактионовской, рядом с Оперным театром. Она станет последней на первой линии метро.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Стартовал прием заявок на пост главы Самары
14 ноября 2022  10:50
Стартовал прием заявок на пост главы Самары
272
В Самаре Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
14 ноября 2022  10:30
В Самаре Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
176
В Самаре назвали победителей Всероссийского фестиваля «Русская классика. Страницы прозы»
14 ноября 2022  09:53
В Самаре назвали победителей Всероссийского фестиваля «Русская классика. Страницы прозы»
173
Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
13 ноября 2022  10:48
Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке в Самаре
815
Завершить строительные работы планируется до конца текущего года, со значительным опережением графика.
12 ноября 2022  16:43
Дмитрий Азаров и Михаил Мурашко оценили подготовку нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы
3547
Весь список