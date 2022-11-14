Стало известно, когда начнут рыть тоннели для станции метро «Театральная» в Самаре

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Совсем скоро работы по строительству 11-й станции метро в Самаре уйдут под землю. Механизированный комплекс, который будет прокладывать тоннель для «Театральной», доставят в город и запустят до конца 2022 года.

— Идет подготовка, чтобы разработать котлован на Галактионовской. В дальнейшем, когда достигнут глубины 20 метров, сюда доставят тоннелепроходческий механизированный комплекс. В начале декабря начнут его «складирование». А в середине декабря 2022 года уже в готовом стартовом котловане намечен монтаж будущего щита, который пойдет под землей до Полевой, — рассказал замдиректора ГКУ «Управление капитального строительства» Александр Богданов.

Комплекс должен будет пройти расстояние 1600 метров. Скорость — примерно 300–400 метров в месяц. На участке Ново-Садовой от Первомайской до Полевой тоже будут делать монтажно-демонтажную камеру. И когда проходческий щит доведут до нее, его развернут и пустят в обратном направлении для прокладки второго тоннеля, пишет 63.ру.

Сама станция «Театральная» будет располагаться на Галактионовской, рядом с Оперным театром. Она станет последней на первой линии метро.