Стало известно, какие здания изымут для строительства метро "Театральная" в Самаре

153

В Самаре планируют изъять несколько земельных участков для строительства станции метро "Театральная". На некоторых находятся жилые дома.

Представители регионального Минстроя начали поиск компании, которая проведет всю необходимую юридическую работу. Цена контракта составляет 13 608 000 рублей.

В техническом задании говорится о том, что фирма должна провести инвентаризацию, определить размер возмещения, составить соглашения и представить, в случае необходимости, интересы заказчика в суде. В настоящее время идет подача заявок, а итоги аукциона станут известны 6 апреля 2022 года. Подрядчик должен будет провести все работы до 25 декабря 2023 года

Под изъятие попали следующие объекты:

дома №233, 238, 240, 245, 248 на ул. Самарской, дома № 244, 250, 253 на ул. Самарской, №28 на ул. Маяковского и №86 на ул. Галактионовской. Кроме того, в перечне также есть два гаража на ул. Самарской, 170 и 227 и магазин на ул. Галактионовской, 100.

Напомним, станция метро "Театральная" станет последней на первой линии самарской подземки. Ее разместят на участке улицы Галактионовской - от Красноармейской до Рабочей, неподалеку от Оперного театра. При этом строителям предстоит проложить тоннели под улицей Самарской - от Полевой до Ульяновской, а далее по Галактионовской - от Вилоновской до Красноармейской, пишет ГТРК Самара.