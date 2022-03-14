Стало известно, какие здания изымут для строительства метро "Театральная" в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
По итогам соревнований сборная России заняла первое место в общекомандном зачете. На втором месте спортсмены из Беларуси. На третьем - каратисты из Таджикистана.
На чемпионате и первенстве мира по всестилевому каратэ спортсмены Самарской области завоевали 17 медалей
В программу соревнований вошли четыре турнира: открытые соревнования СО, первенство России, всероссийские соревнования "Кубок Федерации" и финал Кубка России.
В Сызрани прошли соревнования по синхронному фигурному катанию на коньках
В Самаре за сутки заболели 613 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19
Руководитель Национального объединения застройщиков, член бюро правления РСПП Леонид Казинец рассказал о том, как введение санкций скажется на рынке недвижимости.
Леонид Казинец: «Тот, кто купил сегодня квартиру точно не проиграет»
"Аэрофлот" организует спецрейсы из Шри-Ланки и Египта для возвращения российских туристов
"Аэрофлот" организует спецрейсы из Шри-Ланки и Египта для возвращения российских туристов
Бытовая химия заметно подорожает
Бытовая химия заметно подорожает
самарцы назвали способы улучшения работоспособности после зимы
Самарцы назвали способы улучшения работоспособности после зимы
в Самаре состоится III Международный фестиваль-конкурс татарской культуры «Мирас»
В Самаре состоится III Международный фестиваль-конкурс татарской культуры «Мирас»
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 116.75
-3.63
EUR 128.95
-4.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев научат делать скворечники
14 марта в САТОБ состоится премьера спектакля «Князь Владимир» 
В регионе в предстоящие выходные дни вновь пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

Стало известно, какие здания изымут для строительства метро "Театральная" в Самаре

14 марта 2022 13:30
153
Стало известно, какие здания изымут для строительства метро "Театральная" в Самаре

В Самаре планируют изъять несколько земельных участков для строительства станции метро "Театральная". На некоторых находятся жилые дома. 

Представители регионального Минстроя начали поиск компании, которая проведет всю необходимую юридическую работу. Цена контракта составляет 13 608 000 рублей. 

В техническом задании говорится о том, что фирма должна провести инвентаризацию, определить размер возмещения, составить соглашения и представить, в случае необходимости, интересы заказчика в суде. В настоящее время идет подача заявок, а итоги аукциона станут известны 6 апреля 2022 года. Подрядчик должен будет провести все работы до 25 декабря 2023 года

Под изъятие попали следующие объекты: 

дома №233, 238, 240, 245, 248 на ул. Самарской, дома № 244, 250, 253 на ул. Самарской, №28 на ул. Маяковского и №86 на ул. Галактионовской. Кроме того, в перечне также есть два гаража на ул. Самарской, 170 и 227 и магазин на ул. Галактионовской, 100.

Напомним, станция метро "Театральная" станет последней на первой линии самарской подземки. Ее разместят на участке улицы Галактионовской - от Красноармейской до Рабочей, неподалеку от Оперного театра. При этом строителям предстоит проложить тоннели под улицей Самарской - от Полевой до Ульяновской, а далее по Галактионовской - от Вилоновской до Красноармейской, пишет ГТРК Самара.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Виктор Кудряшов провел встречу с производителями строительных материалов
14 марта 2022, 12:59
Виктор Кудряшов провел встречу с производителями строительных материалов
    Руководители организаций, производящих строительные материалы, на совещании в Правительстве региона назвали разные причины изменения цен. Экономика
138
Еще 1 429 жителей Самарской области заболели коронавирусом
12 марта 2022, 13:42
Еще 1 429 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Кроме того, за истекшие сутки 17 пациентов умерли и 3 789 выздоровели. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
742
Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области
11 марта 2022, 12:53
Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области
Большинство людей волнуют такие темы как наличие продуктов в магазинах, работа финансового сектора, а также вопросы социальной защиты. Общество
745
В центре внимания
Стало известно, какие здания изымут для строительства метро
14 марта 2022  13:30
Стало известно, какие здания изымут для строительства метро "Театральная" в Самаре
140
Виктор Кудряшов провел встречу с производителями строительных материалов
14 марта 2022  12:59
Виктор Кудряшов провел встречу с производителями строительных материалов
135
Еще 1 429 жителей Самарской области заболели коронавирусом
12 марта 2022  13:42
Еще 1 429 жителей Самарской области заболели коронавирусом
742
Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области
11 марта 2022  12:53
Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области
745
мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
11 марта 2022  11:52
Мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
954
Весь список