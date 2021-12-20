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Самарской области выделено из федерального бюджета 876 млн рублей на строительство еще трех школ
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Самарской области выделено из федерального бюджета 876 млн рублей на строительство еще трех школ

20 декабря 2021 14:39
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В 14 квартале жилого района «Волгарь», в микрорайоне «Крутые ключи» и школы на 675 мест в  Автозаводском районе Тольятти.

Правительство РФ утвердило распределение для регионов средств федерального бюджета на 2022-2024 годы для создания новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся. 

Самарской области на эти цели будет направлено 453 084,8 тыс. рублей в 2023 году и 223 076,9 тыс. рублей в 2024 году. Эти средства предназначены для строительства трех школ - в 14 квартале жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе Самары, в микрорайоне «Крутые ключи» Красноглинского района Самары и школы на 675 мест в 18 квартале Автозаводского района г. Тольятти. Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарской области, первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы, член Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований Леонид Симановский. Решение о выделении средств области было принято Правительством после одобрения Комиссией при поддержке депутата.

Леонид Симановский также напомнил, что ранее в июле этого года Правительством РФ совместно с парламентской Комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований Самарской области были выделены федеральные средства в сумме 528 308,6 тыс. рублей на софинансирование строительства школы на 1500 мест в Волжском районе. Школу планируется построить в 2022 году в микрорайоне «Южный город». А в ноябре при принятии Госдумой федерального бюджета на 2022-2024 для Самарской области были утверждены средства в сумме 1,1 млрд рублей на три года для продолжения строительства школы на 1600 мест в 20-м квартале Автозаводского района г. Тольятти и на проектирование и строительство школы на 1500 мест в г. Сызрани на улице Карла Маркса. Таким образом, на данный момент Самарской области предусмотрена федеральная поддержка для строительства шести школ.  

Леонид Симановский отметил: Строительство новых школ – это задача, поставленная Президентом РФ в ежегодном Послании Федеральному собранию. Руководство Самарской области уделяет большое внимание созданию дополнительных мест для школьников, в области реализуется программа строительства и реконструкции школ. В области появляются новые школы, оснащенные по самым современным стандартам. Многие были построены с помощью федеральных средств – каждый год при принятии Госдумой федерального бюджета или при выделении регионам дополнительных средств в ходе его исполнения, мы вместе с руководством области и при поддержке «Единой России» добивались выделения нашей области необходимой поддержки на строительство школ. Этот год также не стал исключением. Сейчас нам выделены федеральные средства на строительство еще трех школ, а руководством области подготовлены заявки на федеральную поддержку еще восьми школ. Как уже неоднократно подчеркивал Дмитрий Игоревич Азаров, в области до 2024 года должно быть построено как минимум 12 школ, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства». 

 

Фото:   pixabay

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