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С начала года в регионе введено в эксплуатацию 336 тысяч квадратных метров жилья 

11 марта 2022 15:26
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Текущие показатели ввода жилья и реализацию планов по дорожному строительству обсудили 10 марта 2022 года на совещании в Правительстве Самарской области.  

Текущие показатели ввода жилья и реализацию планов по дорожному строительству обсудили 10 марта 2022 года на совещании в Правительстве Самарской области.  

В 2022 году в регионе  в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» планируется обеспечить ввод жилья в объеме 1, 876 млн  квадратных  метров. 

В настоящее время в Самарской области в соответствии с 84 разрешениями на строительство ведут работы 59 застройщиков. В процессе строительства - 1,811 млн квадратных метров жилья. Отметим, что годом ранее в этот период по 72 разрешениям строилось 1,5 млн квадратных метров.

Важно отметить, что в первом квартале текущего года план по вводу в Самарской области составляет 465 тысяч квадратных метров. При этом за первые два месяца, январь и февраль, фактически  уже введено в эксплуатацию 355,9 тысяч квадратных метров жилья. 

«Обеспечение установленного объема ввода жилья, решение  социальных задач по расселению из аварийного жилья, предоставлению квартир детям-сиротам,  восстановлению прав участников долевого строительства остаются  безусловными приоритетами нашей работы.

 Сейчас очень остро стоит вопрос удорожания строительства. Мы уже сталкивались с этой проблемой в прошлом году. Реакция Правительства Российской Федерации на эту ситуацию была оперативной, были в кратчайшие сроки разработаны  и внедрены механизмы государственной поддержки строительной отрасли,  пересматривались условия контрактов, подрядчики получили дополнительные средства в связи с удорожанием строительных материалов.  И сейчас строителей никто не оставит один на один с проблемой, будут разработаны новые меры поддержки. Продолжаем работу», - отметил председатель регионального Правительства, первый вице-губернатор Виктор Кудряшов. 

Опережающими темпами идет выполнение планов по развитию дорожной инфраструктуры. 

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в области  планируют ввести  79  дорог общей протяженностью 299,88 км. В этот список вошли 27 улиц в Самаре (47,45 км), 10 - в Тольятти и 42 автомобильные дороги (включая 18 мостов) регионального значения. 

К настоящему времени заключены все контракты на работы по этим объектам. Кроме того, завершается разработка проектно-сметной документации на объекты дорожного строительства 2023 года, контрактацию объектов планируют завершить к сентябрю 2022 года. 

 

Фото:   pixabay

 

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