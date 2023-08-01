Работа по восстановлению прав участников долевого строительства – под контролем Правительства Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
Хинштейн: вопрос о запрете гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит
В Сызранском районе полицейские провели крупное профилактическое мероприятие
В Сызранском районе полицейские провели крупное профилактическое мероприятие
В УФСИН России по Самарской области состоялось распределение выпускников высших учебных заведений ФСИН России
В УФСИН России по Самарской области состоялось распределение выпускников высших учебных заведений ФСИН России
Результативность «партийных десантов» можно отследить по социальным сетям
Результативность «партийных десантов» можно отследить по социальным сетям
Штаб подготовки к зиме прошел на энергообъектах «Т Плюс»
Штаб подготовки к зиме прошел на энергообъектах «Т Плюс»
ОДК-Кузнецов отмечает 110 лет со дня рождения Леонида Чечени
ОДК-Кузнецов отмечает 110 лет со дня рождения Леонида Чечени
В Самарской области сотрудники полиции провели антинаркотические мероприятия с молодежью
В Самарской области сотрудники полиции провели антинаркотические мероприятия с молодежью
В Самаре завершился XXV Всероссийский турнир по спортивной борьбе
В Самаре завершился XXV Всероссийский турнир по спортивной борьбе
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.59
0.61
EUR 100.94
0.98
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Горожан приглашают на лекцию "Самара летняя"
4 августа самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
Самарцев приглашают к участию в хакатоне «Креатив на Волге»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

Работа по восстановлению прав участников долевого строительства – под контролем Правительства Самарской области

1 августа 2023 21:15
186
Работа по восстановлению прав участников долевого строительства – под контролем Правительства Самарской области

Во вторник, 1 августа 2023 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов начал рабочий день с посещения строящихся объектов. Это многоквартирные дома, которые возводились с привлечением средств участников долевого строительства. Несколько лет новостройки значились в списке проблемных объектов.   Сегодня строительно-монтажные работы на площадках идут полным ходом, в этом убедился глава регионального кабмина.

Восстановление прав участников долевого строительства – безусловный приоритет в деятельности Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и областного Правительства. На протяжении последних лет на территории региона ведется масштабная и комплексная работа по восстановлению прав обманутых дольщиков, точкой отсчета которой стала девятичасовая встреча Губернатора с инициативными группами обманутых дольщиков, которая состоялась в ноябре 2017 года.

«Я привык отвечать за свои слова и обещаю, что сделаю все, чтобы работа по решению проблем дольщиков была завершена. Все усилия мы для этого примем», - сказал тогда Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Тогда же он дал старт работе на новом системном уровне в Правительстве области и муниципальных образованиях. По поручению Губернатора был разработан и принят региональный Закон Самарской области о мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства, благодаря которому дольщики многих проблемных объектов, завершение которых не представлялось возможным, смогли восстановить свои права путем получения денежной компенсации или жилого помещения.

Кроме того, Губернатор организовал работу с федеральным Фондом развития территорий, что позволило привлечь в регион значительные бюджетные средства.

В прошлом году благодаря настойчивой работе областных властей из Федерального реестра проблемных объектов удалось исключить 31 дом, были восстановлены права 1564 граждан.  Это выше плановых значений и показателей 2021 года, когда из реестра проблемных объектов было исключено 14 жилых домов и восстановлены права 1006 дольщиков. В реестре на начало года оставалось 11 наиболее крупных и  капиталоемких объектов, по каждому из них найдено решение.

Один из таких объектов - 16-этажный пятисекционный жилой комплекс на 18-м километре Московского шоссе (напротив ТЦ «Московский»). Общая площадь квартир здесь – почти 27 тысяч квадратных метров. Прежний застройщик – ООО «СК «На Московском» признан банкротом.  Дом достраивает Самарский региональный фонд защиты прав участников долевого строительства. Готовность здания на момент остановки строительства составляла 5%, а  в настоящее время, после возобновления строительства  в ноябре прошлого года она выросла до 80%. График строительно-монтажных работ выполняется, объект планируют ввести в эксплуатацию в текущем году. Председатель Правительства отметил позитивную динамику: ранее, в январе, когда он посещал этот объект, готовность составляла 42%.  В настоящее время строители ведут отделку фасада, занимаются  благоустройством территории.

Затем Виктор Кудряшов посетил площадку строительства 16-этажного жилого дома на улице Георгия Димитрова, 74а. Общая площадь квартир здесь – 13,3 тысяч квадратных метров. Сейчас первая очередь комплекса завершена на 100%, вторая очередь – на 24%. Строительство здания ведется в строгом соответствии с правилами  и нормативами, проводится дополнительное укрепление несущих конструкций, получено заключение строительной экспертизы. Завершить объект планируют в декабре текущего года.

Председатель Правительства региона побывал и на объекте застройщика «Горос». Это 6-секционное жилое здание переменной этажности – от 16 до 19 этажей в районе улицы Черемшанской. Общая площадь квартир после ввода в эксплуатацию должна составить 24,3 тысячи квадратных метров. Дом также должен быть достроен до конца года. Сегодня строительная готовность объекта составляет 78% (в январе 42%), а прежний застройщик «дотянул» лишь до 5%-ного уровня. Заказчиком работ также выступает региональный Фонд. На месте участники совещания обсудили вопросы соблюдения графика работ, технологического присоединения зданий к сетям жизнеобеспечения – тепло-, водо-,электро-, газоснабжения.

В завершение рабочей поездки Виктор Кудряшов побывал на одном из самых заметных долгостроев Самары. Строительство 4-секционного 22-этажного жилого дома на 21,3 тысячи квадратных метров жилья на углу улиц Вилоновской и Самарской было начато в 2003 году, без какой-либо разрешительной документации. Работы были возобновлены в прошлом году, сегодня строительная готовность объекта достигает порядка 65%. На 4-й секции работы движутся к завершению. На второй и третьей секциях укрепляют металлическим каркасом более тысяч двухсот колон.

«В прошлом году нам удалось сократить список проблемных объектов на 31 дом. На начало этого года у нас оставалось 11 объектов, которые находились в проблемной зоне. Сегодня их уже восемь, и в ближайшее время мы уменьшим этот список еще на два объекта, соответственно, останется шесть объектов. Сейчас они находятся в активной стадии строительства, многие из них мы сегодня посмотрели.  Все работы идут в графике, и нет никаких сомнений, что до конца года мы справимся с задачей, которую поставил перед нами Губернатор Самарской области», - оценил ход работ по завершению объектов долевого строительства Виктор Кудряшов.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Подготовка школ региона к новому учебному году находится на контроле Губернатора Дмитрия Азарова
01 августа 2023, 17:01
Подготовка школ региона к новому учебному году находится на контроле Губернатора Дмитрия Азарова
Этим летом в регионе капитально ремонтируются 79 школ, в основном в муниципальных районах Самарской области. Благоустройство
213
Искренне поздравляем личный состав и ветеранов Регионального Управления специальной связи по Приволжскому региону
01 августа 2023, 16:59
Искренне поздравляем личный состав и ветеранов Регионального Управления специальной связи по Приволжскому региону
Искренне поздравляем личный состав и ветеранов Регионального Управления специальной связи по Приволжскому региону – Управления специальной связи по... В стране
430
Жара возвращается в Самарскую область
01 августа 2023, 16:58
Жара возвращается в Самарскую область
Объявлен желтый уровень опасности. Происшествия
209
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Работа по восстановлению прав участников долевого строительства – под контролем Правительства Самарской области
1 августа 2023  21:15
Работа по восстановлению прав участников долевого строительства – под контролем Правительства Самарской области
178
Подготовка школ региона к новому учебному году находится на контроле Губернатора Дмитрия Азарова
1 августа 2023  17:01
Подготовка школ региона к новому учебному году находится на контроле Губернатора Дмитрия Азарова
214
Искренне поздравляем личный состав и ветеранов Регионального Управления специальной связи по Приволжскому региону
1 августа 2023  16:59
Искренне поздравляем личный состав и ветеранов Регионального Управления специальной связи по Приволжскому региону
449
Жара возвращается в Самарскую область
1 августа 2023  16:58
Жара возвращается в Самарскую область
210
В завершение сезона благоустройства дворы и общественные пространства Самары преображаются
1 августа 2023  11:32
В завершение сезона благоустройства дворы и общественные пространства Самары преображаются
286
Весь список