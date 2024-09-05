Проходка тоннеля станции метро «Театральная» в Самаре идёт с опережением графика

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За последний месяц тоннелепроходческий щит преодолел путь в 330 метров.

Это существенно выше заявлявшихся в начале работ плановых показателей в 250 метров.

Напомним, что в конце августа глава ГК «Волгатрансстрой» – генерального подрядчика строительства станции «Театральная» – Вячеслав Сонин рассказал о том, что щит уже прошёл 700 метров. Общая длина тоннеля от «Театральной» до «Алабинской» должна составить 1600 метров. И завершить его проходку «ВТС» планирует в ноябре текущего года.

Между тем, остаётся открытым вопрос о том, какова будет дальнейшая судьба стройки. Региональные власти до сих пор не решили вопрос с отселением граждан из зоны строительства.

Из-за этого метростроители не могут получить разрешение на прокладку второго тоннеля в обратном направлении – от «Алабинской» к «Театральной».

Также чиновники пока так и не сообщили о том, как юридически будут оформляться строительные работы после того, как в конце 2024 года истечёт срок исполнения госконтракта на строительство «Театральной». Просто продлить его, по-видимому, не получится, а другой вариант пока даже не обсуждается, пишет Обоз.инфо.