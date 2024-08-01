Первые построенные жилые дома в рамках проекта «Земля для стройки» в Самарской области

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За время существования на территории Самарской области проекта «Земля для стройки» (2020-2024 года) создан земельный фонд, включающий земельные участки и территории под индивидуальное жилищное строительство и многоквартирные дома общей площадью около 3,5 тысяч гектаров. С начала действия проекта для целей жилищного строительства заинтересованным лицам предоставлено 192 земельных участка общей площадью более 86 гектаров.

Заинтересованные лица и потенциальные инвесторы в режиме онлайн могут выбрать и оценить пригодные для строительства жилья земли на платформе ППК, перейдя по ссылке: https://pkk.rosreestr.ru/

В настоящее время на первом предоставленном в аренду земельном участке в г.о. Чапаевск уже завершено строительство и введены в эксплуатацию 3 многоквартирных жилых дома, общей площадью более 7,5 тысяч квадратных метров. На государственный кадастровый учет поставлено более 100 жилых и нежилых помещений.