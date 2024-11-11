Перегон к станции метро «Театральная» в Самаре достроят через месяц

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Стало известно, на каком этапе находится строительство левого перегона между станциями самарского метро «Алабинская» и «Театральная». Его начали строить 6 мая нынешнего года, работы выполняет Тоннельный отряд-6.

— Выхода щита ждут примерно через месяц, в первых числах декабря, — сообщает издание «Метростроевец».



Проходку планировали завершить до первых чисел января, но рабочие опережают график. Он уже прошли 1293 метра, осталось еще 293 метра, на которые необходим месяц. Рабочие трудятся круглосуточно в две смены, всего каждую вахту здесь работают около 50 человек, пишет Самара-КП.