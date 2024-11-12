Около парка "Молодежный" в Самаре планируют построить новый ЖК

59

В Самаре собираются возвести новый жилой комплекс - "Ласточка". Как указано в Единой информационной системе жилищного строительства ДОМ.РФ, он будет располагаться на пересечении ул. Ново-Вокзальной и Нагорной рядом с парком "Молодежный".

Сейчас этот участок занят парковкой и гаражами. Рядом находятся старые двухэтажные дома.

Застройщик позицинирует класс будущего ЖК как "комфорт". В нем будет 26 этажей, 324 квартиры (одно-, двух- и трехкомнатные). Планируется обустройство детской и спортивной площадок.

По информации застройщика, предусмотрен паркинг на 324 машиноместа и 54 гостевых места на придомовой территории.

Стоимость строительства оценивается в 2,1 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию планируется в конце 2026 года, а выдача ключей - в июне 2027 года, пишет Волга Ньюс.